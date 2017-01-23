В УрФО расположен всего 1% от общего числа крупных дата-центров России

Уровень предложения услуг ЦОД в Уральском федеральном округе, по оценкам экспертов, находится на низком уровне: всего 1% от общего числа крупных дата-центров расположен в этом регионе. Об этом CNews сообщили в агентстве маркетинговых коммуникаций «Медиа Грус» по итогам исследования рынка коммерческих ЦОДов УрФО по состоянию на конец 2016 г. По словам представителей агентства, рынок коммерческих дата-центров в Уральском федеральном округе пока только развивается, и местным ЦОДам еще далеко до уровня крупных федеральных игроков.

Как показало исследование, Урал, по сравнению с показателями Центрального и Северо-Западного федеральных округов, в значительной степени уступает: здесь расположено всего 1228 кв.м площадей дата-центров, рассчитанных на размещение 225 серверных стоек, из которых 33% дата-центров введены в эксплуатацию в 2008 и 2010 гг., а 67% ЦОДов — после 2011 г. При этом 89% площадей ЦОД приходятся на Екатеринбург: город-миллионник является лидером в Уральском федеральном округе по количеству субъектов МСБ, а также крупных компаний.

При оценке интенсивности потребления основных услуг КЦОДов в целом по региону было определено, что: VPS-сервисы используют 56% респондентов, принявших участие в опросе; Dedicated — 50%; Colocation — 33%; IaaS — 30%. Но в Екатеринбурге, например, эти показатели отличаются: показатель использования VPS выше на 5%, а Dedicated — ниже на 7%.

Индивидуальную картину в «Медиа Грус» получили и по другим городам. Если говорить о средних показателях, то чаще всего компании используют не более одного сервиса. Среди дополнительных услуг самыми популярными являются: аренда домена (69%); хостинг (55%); администрирование серверов (45%).

В ходе исследования было выявлено, что подавляющее большинство потребителей услуг ЦОД хотели бы иметь возможность подключиться к более широким и стабильным каналам доступа в интернет. На навязывание излишних услуг указали 45%. Также почти половина опрошенных отметили как существенные минусы: высокую стоимость услуг; неоперативную работу служб технической поддержки; отсутствие круглосуточного доступа. Почти треть респондентов указали, что уже сталкивались с потерей данных и внезапными остановками работы оборудования.