Нефтяники Томского региона вновь выбрали МТС

Телекоммуникационный оператор МТС объявил о победе в ряде тендеров на оказание услуг мобильной и фиксированной связи в 2017 г. нефтедобывающим компаниям Томской области. Общая сумма контрактов превысила p11,3 млн.

В 2017 г. МТС обеспечит мобильной связью и современными телеком-сервисами предприятия энергетической и нефтегазовой отрасли. Среди них: «Газпром трансгаз Томск», «Томскнипинефть», «Энергонефть-Томск», «Томскнефть» ВНК и другие. Контракты на обслуживание предусматривают оказание услуг голосовой связи, телематики, доступа к высокоскоростному мобильному и фиксированному интернету от МТС.

В ходе конкурсов оценивалось качество предоставляемых услуг участников, география покрытия и общая ценовая политика оператора. МТС предложила наиболее привлекательную стоимость услуг вместе с должным уровнем сервиса и наибольшим спектром инновационных продуктов, указали в операторе.

«В 2015 году МТС продолжила инвестиции в развитие и модернизацию сетей связи в Томской области, улучшив качество связи более чем в 15 населенных пунктах региона. Увеличение покрытия и емкости сетей 3G и 4G позволило обеспечить современными телеком-сервисами стратегически важные для региона объекты энергетики и месторождения нефти, — рассказала Марина Фещенко, директор филиала МТС в Томской области. — Сегодня 90% компаний энергетической и нефтяной отрасли в Томской области активно используют как голосовую связь МТС, так и сервисы по передаче данных между устройствами. В 2016 году мы развернули сеть 3G в вахтовом поселке “Пионерный” на Васюганском месторождении, на месторождении Ломовом и на юге Первомайского месторождения, а также улучшили покрытие сети 2G в поселках Александровского и Ледового месторождений».

В 2016 г. в Томской области построено и введено в эксплуатацию более 70 километров ВОЛС и модернизировано/построено более 20 радиорелейных линий связи, общей протяженностью более 300 километров. В интересах предприятий нефтяной отрасли введено в эксплуатацию 6 базовых станций в Александровском, Каргасокском, Колпашевском и Парабельском районах Томской области.