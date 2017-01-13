«Мегафон» улучшил сеть 4G в Грозном

«Мегафон» объявил об улучшении LTE-сервиса для жителей Октябрьского, Ленинского и Заводского районов республиканской столицы в рамках осенне-зимней технической кампании по модернизации инфраструктуры.

Как рассказали CNews в компании, оператору удалось повысить скорости мобильного интернета четвёртого поколения в центральной части города, в районе улиц Розы Люксембург, Николаева, Субботников, им. С.Ш. Лорсанова и им. М.Г. Гайрбекова. Также 4G-покрытием «Мегафона» теперь охвачены улицы Грозного с преимущественно частными домовладениями: Ворошилова, им. Х. Орцуева, Гражданская, Заслонова, Николаевская, Химиков, Социалистическая, а также переулок Звездный.

«Уже более 10 лет наша компания является технологическим лидером на рынке мобильной связи Чечни. Наши клиенты пользуются самыми прогрессивными возможностями скоростного интернет-доступа, — сказал Саид-Эми Сугаипов, директор регионального отделения компании «Мегафон». — В Грозном уже более половины наших абонентов пользуются мобильным data-трафиком в сетях 3G/4G. Также среди жителей столицы постоянно растёт спрос на гаджеты, поддерживающие LTE-технологию, а объём потребляемого 4G-трафика ежеквартально повышается в среднем на 10%».

Расширение территории покрытия в Грозном стало завершающим этапом крупной технической кампании оператора по развитию LTE-сетей в 32 населённых пунктах республики. В декабре 2016 г. высокоскоростным мобильным сигналом четвертого поколения «Мегафон» дополнительно обеспечил ещё свыше 300 тыс. жителей 8 районов Чечни.