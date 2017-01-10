HP представила новые средства безопасности для коммерческих ПК серии Elite

Компания HP Inc. представила новые решения в области кибербезопасноcти для коммерческих ПК линейки Elite. Новые продукты оптимизируют защищенность самих устройств, личности пользователя и его данных, сообщили CNews в HP.

Так, решение HP Sure Start защищает ПК на глубинном уровне — на уровне базовой системы ввода/вывода BIOS (Basic Input/Output System). Код BIOS является встроенным ПО, запускающим основные программные компоненты еще до загрузки операционной системы. Это делает BIOS привлекательной мишенью для вредоносных программ.

HP Sure Start Gen3 теперь также охватывает режим системного управления SMM (System Management Mode), наиболее привилегированный режим исполнения. Решение будет доступно на готовящихся к выпуску устройствах HP EliteBook 800 G4. Оно предотвращает атаки путем автоматического обнаружения попыток несанкционированного доступа к BIOS (во время предварительной загрузки или при исполнении программы), уведомляя пользователя о проблеме. Решение затем восстанавливает BIOS в его первоначальное состояние с помощью копии, записанной на специальном чипе. В этом смысле это будет самовосстановливающаяся система, отметили в компании.

Кроме того, Sure Start Gen3 также защищает данные, управляющие конфигурацией и политикой BIOS. Если BIOS подвергся атаке, то Sure Start Gen3 восстановит не только его, но и любые пользовательские настройки и политики службы ИТ.

Учитывая, что современные киберпреступники атакуют системы с разных позиций, HP разрабатывает и другие решения в области безопасности, которые обеспечивают защиту не только компьютера, но также пользовательских и других данных.

Так, компания представила решение, созданное на основе технологии HP Multi-Factor Authenticate, интегрирующей технологию Intel Authenticate в новые ПК HP Elite с процессорами Intel Core седьмого поколения. Технология обеспечивает многофакторную проверку подлинности и политики, что в геометрической прогрессии усложняет взлом системы за счет использования комбинаций данных. «При входе в систему ваши данные фактически проверяются в миллион раз тщательнее. Это крайне важно, потому что взлом паролей по-прежнему остается одним из главных рисков для компаний», — подчеркнули в компании.

Кроме того, сотрудники, работающие с мобильных устройств и часто подвергающие себя опасности при использовании общедоступных сетей, смогут защитить себя с помощью HP Sure View — интегрированного экрана безопасности. Технология Sure View доступна уже сейчас в модели ПК EliteBook 840 G3 и EliteBook 1040 G3 и будет включена в готовящиеся к выходу EliteBook 840 G4. По оценкам HP, решение на 95% снижает долю видимого света, если смотреть на экран под углом, так что данные на экране видит только человек, работающий непосредственно перед экраном.

Компания также разрабатывает инновационные решения безопасности для настольных мониторов следующего поколения. Изогнутый монитор HP EliteDisplay S340c является первым дисплеем компании со встроенной камерой, которая выдвигается при использовании и незаметно складывается в лицевой панели, когда она не нужна. В веб-камере используется интегрированная технология распознавания лиц для биометрической авторизации с помощью Windows Hello, которая позволяет пользователям входить в компьютеры с Windows 10 без паролей.

Чтобы предоставить ИТ-менеджерам инструменты, обеспечивающие соблюдение политик безопасности, HP создала HP Manageability Integration Kit — набор инструментов управления, сертифицированный для Microsoft System Center Configuration Manager.

«Раньше ИТ-менеджеры часто делали это вручную. Теперь, с удобным плагином, ИТ-менеджеры могут удаленно управлять компьютерами HP для обеспечения безопасности, администрирования BIOS и ПО, что даст им уверенность, а потенциальные хакеры будут разочарованы. Помимо этого, инструменты могут запрещать пользователям или вредоносным программам выключать функции безопасности», — указали в компании.