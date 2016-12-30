Президентская библиотека продолжает увеличивать электронный фонд

В 2016 г. электронный фонд Президентской библиотеки (подведомственного Управлению делами Президента России учреждения, расположенного в Санкт-Петербурге) превысил 500 тыс. электронных копий документов и материалов. Об этом CNews сообщили в Президентской библиотеке.

Как уточнил генеральный директор Президентской библиотеки Александр Вершинин, в национальном хранилище сегодня находится более 54,4 млн сканов различного вида материалов по истории, теории и практике российской государственности, вопросам русского языка как государственного языка Российской Федерации. «Особенностью нашего электронного хранилища является хранение архивных документов, которые составляют больше половины фонда», — отметил он.

Генеральный директор также добавил, что в концепции развития Президентской библиотеки определено достижение объема фондов в 1 млн единиц хранения в 2020 г.

Сегодня Президентская библиотека сканирует документы в архивах, библиотеках, редакциях СМИ, а благодаря открытию центров доступа во всех 85 субъектах Российской Федерации получает большой массив ресурсов из региональных учреждений культуры. Кроме того, мобильные сканирующие комплексы Президентской библиотеки размещены в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, Русском музее, Санкт-Петербургском государственном университете и Русском географическом обществе.

«Мы продолжим комплексную работу по отбору, оцифровке, описанию, размещению и хранению документов из разных федеральных, ведомственных и региональных источников», — заключил Александр Вершинин.