В Тюмени запущен пилотный проект «Закрытие ипотеки онлайн»

В Тюмени состоялся запуск пилотного проекта «Закрытие ипотеки онлайн». Данной услугой уже воспользовались более 10 клиентов, сообщили CNews в Сбербанке.

Совместный пилот Сбербанка и Управления Росреестра по Тюменской области предполагает, что клиент после закрытия ипотеки проводит услугу по снятию обременения в банке без выезда в офисы МФЦ. При этом банк и Управление Росреестра самостоятельно обмениваются документами, затем Управление Росреестра снимает обременение с ранее приобретенного в ипотеку объекта недвижимости, а клиент получает уведомление об успешном проведении услуги на электронную почту, пояснили в Сбербанке.

Данная услуга позволяет клиенту экономить время на посещение нескольких организаций, не выходя из дома, получить всю информация о проведенной процедуре. Также клиент может снять обременение с объекта недвижимости, приобретенное в другом городе, без выезда в этот город.

«Осуществление проекта по электронному взаимодействию Росреестра со Сбербанком в Тюменской области своевременно и перспективно. Благодаря руководству Сбербанка, оперативно принявшему решение вне плана реализовать данный проект на территории Тюменской области, жители региона уже сегодня получили ещё один удобный сервис», — заявил руководитель Управления Росреестра по Тюменской области Владимир Кораблёв.

«Банк постоянно оптимизирует свои сервисы. Нам важно, чтобы клиенты могли обслуживаться в банке по принципу “одного окна”», — подчеркнул заместитель управляющего Тюменского отделения Сбербанка Денис Колов.