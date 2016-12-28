«Хомнет консалтинг» автоматизирует казначейство для «Уралвагонзавода»

Корпорация УВЗ («Уралвагонзавод») и компания «Хомнет консалтинг», российский разработчик и интегратор программного обеспечения на платформе «1С» для финансовых и холдинговых организаций, заключили в ноябре этого года контракт на выполнение работ по созданию единой системы казначейства. В рамках проекта планируется объединить в единой системе согласование платежей более чем для двадцати предприятий интегрированной структуры УВЗ. Проект реализуется на базе флагманского решения «1С:Управление холдингом», сообщили CNews в «Хомнет консалтинге».

На этапе пилотного внедрения в системе начнут работу сотрудники центра корпоративного управления и предприятия корпорации — «Научно-исследовательский институт двигателей». В дальнейшем к системе будут подключены пользователи остальных предприятий УВЗ.

Создание единой автоматизированной системы казначейства позволит корпорации управлять оборотными средствами, свести к минимуму финансовые риски и обеспечить контроль исполнения финансовых процедур на всех уровнях исполнения.

«Для осуществления поставленной цели нам был необходим надёжный интегратор и проектная команда, обладающая опытом работы с выбранным нами для реализации проекта продуктом “1С:Управление холдингом”. “Хомнет консалтинг” в рамках тендера продемонстрировала необходимый уровень всех заявленных нами требований», — отметил начальник единого казначейства научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» Антон Пестряков.