«Тинькофф Банк» внедрил систему распознавания лиц VisionLabs LUNA

«Тинькофф Банк» и VisionLabs объявили о подписании бессрочного лицензионного договора на поставку и обслуживание платформы верификации и идентификации лиц VisionLabs LUNA. Как рассказали CNews в банке, «Тинькофф Банк» начал поиск поставщика в 2016 г. По результатам тестирования платформа VisionLabs LUNA заняла первое место, обойдя по качеству распознавания системы крупнейших российских и зарубежных производителей, принимавших участие в конкурсном отборе.

Одной из задач, которую банк будет решать с помощью системы, станет проведение оффлайн-расследований: анализ клиентской базы с целью выявления признаков мошенничества, а также верификация по фотографии клиентов, подавших заявку на получение кредита. Внедрение технологии позволит сократить время обработки заявок и снизить кредитные риски банка.

Также «Тинькофф Банк» планирует провести аудит, структурировать и пополнить свою базу изображений новыми фотографиями лиц клиентов, пригодными для распознавания. Платформа VisionLabs LUNA, интегрированная в мобильное приложение для представителей банка, позволит получать качественные фотографии клиентов в сложных условиях, например, при недостаточном освещении, исключая при этом воздействие человеческого фактора.

«До внедрения системы представители банка фотографировали клиентов на мобильные устройства самостоятельно. Снимки, заносимые в базу, не всегда соответствовали требованиям банка – изображения могли быть темными или недостаточно четкими. Обновленное мобильное приложение будет анализировать видеопоток, из которого система автоматически выберет фотографию, сделанную в лучшем качестве и ракурсе, и сохранит ее в базе данных банка», – сказал генеральный директор компании VisionLabs Александр Ханин.

Станислав Близнюк, операционный директор «Тинькофф Банка», отметил: «Внедренная технология распознавания лиц позволит нам эффективнее работать как с потенциальными, так и с текущими клиентами. При тестировании платформа LUNA показала самые высокие результаты, и мы рассчитываем на плодотворное долгосрочное сотрудничество с компанией VisionLabs».

В 2017 г. «Тинькофф Банк» также планирует интегрировать платформу распознавания лиц VisionLabs LUNA в клиентское мобильное приложение. «Идентификация по лицу позволит повысить уровень безопасности онлайн-платежей и исключить доступ мошенников к персональным данным и средствам клиентов», - пояснил Александр Ханин.