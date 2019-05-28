ИБП серии Easy UPS 3M

Скромные габариты, эффективность до 99% и двукратно большая мощность зарядного устройства делают новый ИБП незаменимым для традиционно российских применений, где длительность автономной работы может достигать нескольких часов!

Бесперебойное питание становится доступнее, компактнее и эффективнее! Schneider Electric в начале 2019 года пополнил серию ИБП среднего ценового сегмента Easy UPS линейкой оборудования Easy UPS 3M мощностью от 60 до 100 кВА. Новые ИБП обеспечивают бесперебойное питание для различных нагрузок, легко обслуживаемы и гарантируют непрерывность бизнес-процессов для малых и средних предприятий различной структуры – от традиционных ИТ-систем до промышленных предприятий.

Ключевыми характеристиками Easy UPS 3M являются:

– Единичный выходной коэффициент мощности, что позволит получить на 20% больше кВт при той же мощности системы в кВА;

– Эффективность до 99% в ECO режиме и до 95,5% в режиме двойного преобразования, позволяют ощутимо экономить электроэнергию и снижать требования к системе кондиционирования комнаты с ИБП;

– В два раза более мощное зарядное устройство позволяет заряжать батарейные массивы большой емкости, что открывает возможность применения данной модели на объектах с многочасовым временем автономной работы;

– Наличие функции SPoT, присущей только более дорогим системам SchneiderElectric, которая позволяет провести нагрузочное тестирование системы, не подключая реальной нагрузке–экономя время и деньги;

– Интуитивно понятный графический дисплей с управлением касанием;

– Внутренняя модульная архитектура, которая позволяет обеспечить резервирование N+1 при неполной нагрузке на моделях 80 и 100 кВА.





ИБП готовы для внедрения в не-ИТ-системах: для диспетчеризации они укомплектованы интерфейсами Modbus-rs485 и сухих контактов. Для ИТ-применения есть возможность дополнительного подключения WEB/SNMP-карты, благодаря которой ИБП подключается к сети Ethernet, к примеру, для корректного завершения работы приложений на ИТ-нагрузке по сигналу разряда батареи при пропадании электропитания.

Хотите знать больше об ИБП Easy UPS 3M? Более подробную информацию можно на сайте Schneider Electric.

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