ИИ уже интегрируется практически во все уровни работы с данными в российских СУБД

Российский рынок систем управления базами данных в последние годы серьезно трансформировался. Сейчас он преимущественно сосредоточен в руках отечественных разработчиков. Опрошенные CNews Analytics отмечают, что уровень зрелости российских решений за несколько лет серьезно вырос. Однако при миграции на отечественные системы остается ряд сложностей: нехватка квалифицированных кадров и большой объем доработок прикладных систем.

CNews Analytics: Крупнейшие разработчики СУБД

№ 2024
Название организации
Выручка от поставки СУБД собственной разработки и сопутствующих услуг в 2024 г., ₽ млн без НДС
Выручка от поставки СУБД собственной разработки и сопутствующих услуг в 2023 г., ₽ млн без НДС
Рост выручки 2024/2023, %
1
Postgres Professional
9 288
8 187
13,45%
2
Arenadata
5 608
3 444
62,83%
3
Yandex B2B Tech
3 900
1 440
170,83%
4
VK Tech
2 200
1 700
29,41%
5
Тантор Лабс
1 378
295
367,12%
Топ-10 российских разработчиков СУБД за год увеличили объем выручки на 35%

Российские разработчики систем управления базами данных наращивают выручку от поставки решений. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга CNews Analytics. Основные факторы, влияющие на развитие отечественного рынка СУБД, — волна импортозамещения, ужесточение требований регулятора к защите данных, а также рост количества информации, которую необходимо хранить, структурировать и анализировать. Лидером рейтинга стала компания Postgres Professional. В 2024 г. вендор программного обеспечения заработал на проектах, связанных с системами управления базами данных, почти ₽ 9,3 млрд. На второй строке расположилась Arenadata. Выручка компании в 2024 г. на рынке СУБД — ₽ 5,6 млрд. «Бронза» досталась Yandex B2B Tech. По итогам 2024 г. компания получила от проектов в сегменте СУБД ₽ 3,9 млрд. На четвертом месте расположился VK Tech. Выручка вендора платформы Tarantool в 2024 г. составила ₽ 2,2 млрд. Замыкает пятерку лидеров компания «Тантор Лабс». Поставщик решений получил в минувшем году от проектов по поставке и внедрению собственных СУБД ₽1,4 млрд.

Николай Голов
Postgres Professional

Николай Голов, Postgres Professional: Разрабатывая Tengri Data, мы смотрели на продукт как аналитики

По оценкам J’son&Partners Consulting, российский рынок в части платформ работы с данными отстает от мирового на 8-10 лет. Директор по продукту Tengri Data компании Postgres Professional Николай Голов подтверждает: современных технологий и инструментов для аналитики данных критически не хватает. CNews поговорил с Николаем о том, как разработчики справляются с вызовами и какую роль в развитии инструментов для аналитики играет ИИ.

Postgres Pro Enterprise 18: встроенный in-memory кеш и новые горизонты отказоустойчивости

Компания Postgres Professional заканчивает работу над главным релизом года для СУБД семейства Postgres Pro – Postgres Pro Enterprise 18. Обновление объединило в себе передовые решения для крупного бизнеса и возможности новейшего ядра PostgreSQL 18. Ключевые улучшения сделаны в области кеширования данных СУБД в оперативной памяти, адаптивной оптимизации запросов, масштабируемости и повышения отказоустойчивости, оптимизации записи и больших данных. Читайте подробнее о самых значимых нововведениях.

