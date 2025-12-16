Российские разработчики систем управления базами данных наращивают выручку от поставки решений. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга CNews Analytics. Основные факторы, влияющие на развитие отечественного рынка СУБД, — волна импортозамещения, ужесточение требований регулятора к защите данных, а также рост количества информации, которую необходимо хранить, структурировать и анализировать. Лидером рейтинга стала компания Postgres Professional. В 2024 г. вендор программного обеспечения заработал на проектах, связанных с системами управления базами данных, почти ₽ 9,3 млрд. На второй строке расположилась Arenadata. Выручка компании в 2024 г. на рынке СУБД — ₽ 5,6 млрд. «Бронза» досталась Yandex B2B Tech. По итогам 2024 г. компания получила от проектов в сегменте СУБД ₽ 3,9 млрд. На четвертом месте расположился VK Tech. Выручка вендора платформы Tarantool в 2024 г. составила ₽ 2,2 млрд. Замыкает пятерку лидеров компания «Тантор Лабс». Поставщик решений получил в минувшем году от проектов по поставке и внедрению собственных СУБД ₽1,4 млрд.