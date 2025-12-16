Российский рынок СУБД 2025
Проектов миграции на российские системы управления базами данных становится больше год от года. Традиционно наиболее востребованными остаются реляционные СУБД общего назначения. Вместе с тем растет спрос на решения, которые способны обрабатывать аналитические запросы и транзакции в рамках единой системы. Лидеры отрасли указывают, что сейчас идут первые пилотные проекты и внедрения таких гибридных систем, и интерес к ним будет расти в ближайшие годы.
Встраивая российскую систему в ИТ-периметр, заказчики рассчитывают получить гибкое и масштабируемое решение. СУБД должна справляться с объемом информации в несколько сотен терабайт, обслуживать запросы десятков тысяч пользователей и легко интегрироваться в существующую инфраструктуру компании. Если говорить о трендах на рынке, то ключевые — интеграция ИИ почти по все процессы работы с данными, а также распространение облачных решений.
16.12.2025
ИИ уже интегрируется практически во все уровни работы с данными в российских СУБД
Российский рынок систем управления базами данных в последние годы серьезно трансформировался. Сейчас он преимущественно сосредоточен в руках отечественных разработчиков. Опрошенные CNews Analytics отмечают, что уровень зрелости российских решений за несколько лет серьезно вырос. Однако при миграции на отечественные системы остается ряд сложностей: нехватка квалифицированных кадров и большой объем доработок прикладных систем.Читать полностью
CNews Analytics: Крупнейшие разработчики СУБД
|
№ 2024
|
Название организации
|
Выручка от поставки СУБД собственной разработки и сопутствующих услуг в 2024 г., ₽ млн без НДС
|
Выручка от поставки СУБД собственной разработки и сопутствующих услуг в 2023 г., ₽ млн без НДС
|
Рост выручки 2024/2023, %
|
1
|
Postgres Professional
|
9 288
|
8 187
|
13,45%
|
2
|
Arenadata
|
5 608
|
3 444
|
62,83%
|
3
|
Yandex B2B Tech
|
3 900
|
1 440
|
170,83%
|
4
|
VK Tech
|
2 200
|
1 700
|
29,41%
|
5
|
Тантор Лабс
|
1 378
|
295
|
367,12%
Топ-10 российских разработчиков СУБД за год увеличили объем выручки на 35%
Российские разработчики систем управления базами данных наращивают выручку от поставки решений. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга CNews Analytics. Основные факторы, влияющие на развитие отечественного рынка СУБД, — волна импортозамещения, ужесточение требований регулятора к защите данных, а также рост количества информации, которую необходимо хранить, структурировать и анализировать. Лидером рейтинга стала компания Postgres Professional. В 2024 г. вендор программного обеспечения заработал на проектах, связанных с системами управления базами данных, почти ₽ 9,3 млрд. На второй строке расположилась Arenadata. Выручка компании в 2024 г. на рынке СУБД — ₽ 5,6 млрд. «Бронза» досталась Yandex B2B Tech. По итогам 2024 г. компания получила от проектов в сегменте СУБД ₽ 3,9 млрд. На четвертом месте расположился VK Tech. Выручка вендора платформы Tarantool в 2024 г. составила ₽ 2,2 млрд. Замыкает пятерку лидеров компания «Тантор Лабс». Поставщик решений получил в минувшем году от проектов по поставке и внедрению собственных СУБД ₽1,4 млрд.Читать полностью
Николай Голов, Postgres Professional: Разрабатывая Tengri Data, мы смотрели на продукт как аналитики
По оценкам J’son&Partners Consulting, российский рынок в части платформ работы с данными отстает от мирового на 8-10 лет. Директор по продукту Tengri Data компании Postgres Professional Николай Голов подтверждает: современных технологий и инструментов для аналитики данных критически не хватает. CNews поговорил с Николаем о том, как разработчики справляются с вызовами и какую роль в развитии инструментов для аналитики играет ИИ.Читать полностью
Postgres Pro Enterprise 18: встроенный in-memory кеш и новые горизонты отказоустойчивости
Компания Postgres Professional заканчивает работу над главным релизом года для СУБД семейства Postgres Pro – Postgres Pro Enterprise 18. Обновление объединило в себе передовые решения для крупного бизнеса и возможности новейшего ядра PostgreSQL 18. Ключевые улучшения сделаны в области кеширования данных СУБД в оперативной памяти, адаптивной оптимизации запросов, масштабируемости и повышения отказоустойчивости, оптимизации записи и больших данных. Читайте подробнее о самых значимых нововведениях.Читать полностью