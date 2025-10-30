Рынок решений резервного копирования 2025
Обеспечение информационной безопасности для заказчиков в последние годы становится если не главной, то приоритетной задачей. Один из инструментов сохранить данные даже в случае, когда злоумышленники все же проникли в цифровой периметр организации, — средства резервного копирования. Отечественных продуктов не так много, и многие коммерческие предприятия продолжают работать на западном программном обеспечении, пока не истек срок лицензий.
Однако опрошенные CNews лидеры отрасли уверены, что картина рынка вскоре изменится. По прогнозам, к 2030 г. доля российских решений в сегменте средств резервного копирования может достигнуть отметки в 90%. Основные драйверы развития рынка — продолжающееся импортозамещение, перманентное увеличение объема данных, нуждающихся в защите, а также рост зрелости российских решений, которые активно интегрирует не только госсектор, но и бизнес.
Доля российских решений на рынке средств резервного копирования составляет более 50%
Отечественный рынок средств резервного копирования (СРК) продолжает развиваться. Продукты бэкапа относятся к системному программному обеспечению, поэтому заказчики остро нуждаются в таких решениях. Сегодня, в эпоху импортозамещения, при перестройке ИТ-периметра компании сталкиваются с рядом сложностей, ключевые — совместимость российских решений друг с другом, а также иностранными системами, нехватка квалифицированных кадров, риски, связанные с перестройкой бизнес-процессов. Однако все эти барьеры преодолеваются, иначе российские продукты попросту не внедряли.Читать полностью
Российские средства резервного копирования превращаются в платформы обеспечения киберустойчивости
В эпоху, когда ежедневные кибератаки стали рутиной, российские организации особенно остро нуждаются в функциональных средствах резервного копирования (СРК). Внедряя российское решение, заказчики ожидают, что получат комплексный продукт с функциями прогнозирования последствий от потери информации и анализа различных сценариев развития событий.Читать полностью
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики рынка резервного копирования 2024
№2024
№2022
Название организации
Выручка на рынке СРК в 2024 г., ₽млн без НДС
Выручка на рынке СРК в 2023 г., ₽млн без НДС
Рост выручки 2024/2023, %
1
2
Киберпротект
3 958
2 999
31,98%
2
—
X-Com
2 000
н/д
н/д
3
—
Крона-КС
500
н/д
н/д
4
—
ДиСиЛоджик (DCLogic)
417
398
4,77%
5
5
Корп Софт
314
229
37,12%
Прогнозирование сбоев и поиск аномалий в копиях: как используется ИИ в средствах резервного копирования
По прогнозам экспертов российский рынок средств резервного копирования (СРК) будет и дальше демонстрировать позитивную динамику. Однако взрывного роста, как, например, по итогам 2023 г. в 30%, ожидать не стоит. Сегмент продуктов для бэкапа, как и весь отечественный ИТ-рынок, стабилизируется, продолжая расти более сдержанными темпами. Опрошенные CNews лидеры отрасли уверены, что в перспективе пяти лет объем рынка СРК будет увеличиваться до 20% в год. Это произойдет за счет отложенного спроса крупного бизнеса, который выбирает или уже тестирует российские системы в рамках пилотных проектов, а также интереса со стороны предприятия малого и среднего звена.Читать полностью
Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной
Системы резервного копирования и восстановления данных — в виде продуктов или сервисов — необходимый компонент ИТ-инфраструктуры любой компании. Сейчас наступило время больших трансформаций, ИТ-ландшафт меняется, на смену старым приходят новые решения и подходы. Что происходит на рынке резервного копирования, какие сдвиги произошли на нем за последние годы и каким этот рынок станет через пять лет, CNews спросил у Владимира Маракшина, директора департамента стратегического развития компании «Киберпротект».Читать полностью