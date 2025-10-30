Смотреть карту

Доля российских решений на рынке средств резервного копирования составляет более 50%

Отечественный рынок средств резервного копирования (СРК) продолжает развиваться. Продукты бэкапа относятся к системному программному обеспечению, поэтому заказчики остро нуждаются в таких решениях. Сегодня, в эпоху импортозамещения, при перестройке ИТ-периметра компании сталкиваются с рядом сложностей, ключевые — совместимость российских решений друг с другом, а также иностранными системами, нехватка квалифицированных кадров, риски, связанные с перестройкой бизнес-процессов. Однако все эти барьеры преодолеваются, иначе российские продукты попросту не внедряли.

Российские средства резервного копирования превращаются в платформы обеспечения киберустойчивости

В эпоху, когда ежедневные кибератаки стали рутиной, российские организации особенно остро нуждаются в функциональных средствах резервного копирования (СРК). Внедряя российское решение, заказчики ожидают, что получат комплексный продукт с функциями прогнозирования последствий от потери информации и анализа различных сценариев развития событий.

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики рынка резервного копирования 2024

№2024
№2022
Название организации
Выручка на рынке СРК в 2024 г., ₽млн без НДС
Выручка на рынке СРК в 2023 г., ₽млн без НДС
Рост выручки 2024/2023, %
1
2
Киберпротект
3 958
2 999
31,98%
2
X-Com
2 000
н/д
н/д
3
Крона-КС
500
н/д
н/д
4
ДиСиЛоджик (DCLogic)
417
398
4,77%
5
5
Корп Софт
314
229
37,12%
Прогнозирование сбоев и поиск аномалий в копиях: как используется ИИ в средствах резервного копирования

По прогнозам экспертов российский рынок средств резервного копирования (СРК) будет и дальше демонстрировать позитивную динамику. Однако взрывного роста, как, например, по итогам 2023 г. в 30%, ожидать не стоит. Сегмент продуктов для бэкапа, как и весь отечественный ИТ-рынок, стабилизируется, продолжая расти  более сдержанными темпами. Опрошенные CNews лидеры отрасли уверены, что в перспективе пяти лет объем рынка СРК будет увеличиваться до 20% в год. Это произойдет за счет отложенного спроса крупного бизнеса, который выбирает или уже тестирует российские системы в рамках пилотных проектов, а также интереса со стороны предприятия малого и среднего звена. 

Владимир Маракшин
«Киберпротект»

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

Системы резервного копирования и восстановления данных — в виде продуктов или сервисов — необходимый компонент ИТ-инфраструктуры любой компании. Сейчас наступило время больших трансформаций, ИТ-ландшафт меняется, на смену старым приходят новые решения и подходы. Что происходит на рынке резервного копирования, какие сдвиги произошли на нем за последние годы и каким этот рынок станет через пять лет, CNews спросил у Владимира Маракшина, директора департамента стратегического развития компании «Киберпротект».

