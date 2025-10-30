По прогнозам экспертов российский рынок средств резервного копирования (СРК) будет и дальше демонстрировать позитивную динамику. Однако взрывного роста, как, например, по итогам 2023 г. в 30%, ожидать не стоит. Сегмент продуктов для бэкапа, как и весь отечественный ИТ-рынок, стабилизируется, продолжая расти более сдержанными темпами. Опрошенные CNews лидеры отрасли уверены, что в перспективе пяти лет объем рынка СРК будет увеличиваться до 20% в год. Это произойдет за счет отложенного спроса крупного бизнеса, который выбирает или уже тестирует российские системы в рамках пилотных проектов, а также интереса со стороны предприятия малого и среднего звена.