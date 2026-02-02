CNewsMarket подготовил регулярный рейтинг партнерских программ IaaS-провайдеров. Начиная с 2021 г. аналитики оценивают условия привлечения новых агентов и реселлеров, выплаты вознаграждений, качество маркетинговой поддержки и эффективность усилий российских облачных компаний по расширению партнерской сети.
CNewsMarket публикует новый ежегодный обзор, посвященный уровню развития партнерских сетей IaaS-провайдеров. Провайдеры стремятся предоставить привлекательные условия для действующих и потенциальных агентов и реселлеров, рассматривая партнерскую сеть как один из наиболее действенных вариантов быстрого наращивания клиентской базы и выручки.
Помимо увеличения оборота, расширение сети позволяет усилить влияние в регионе без непосредственного открытия филиала и сопутствующих рекламных затрат, выйти на ранее недоступного клиента и даже освоить новые рынки. Условия сотрудничества обычно нацелены на то, чтобы обеспечить выгоду обоим участникам: чем больше оборот провайдера, тем выше абсолютный доход партнера.
С другой стороны, партнеры получают простой выход на мощную ИТ-экспертизу компаний национального уровня — иногда достаточно просто зарегистрироваться или получить реферальную ссылку и подписать договор, предусматривающий выплаты провайдеру уже после получения дохода. Наиболее перспективные партнеры — системные интеграторы (традиционная модель: «реселлер») и компании сферы ИТ-консалтинга. Важнейшим преимуществом сотрудничества для компаний является отсутствие необходимости осуществлять какие-либо инвестиции в закупку собственного ИТ-оборудования, а также нести затраты на содержание штата ИТ-специалистов для его настройки и обслуживания.
Для итоговой оценки аналитики CNewsMarket проанализировали несколько десятков критериев, сформированных в две основные группы параметров. Первая группа характеризует возможности, предоставляемые IaaS-провайдерами (варианты маркетинговой поддержки, обучение, шкала вознаграждений и др.). Вторая группа показывает результативность программ и включает в себя финансовые итоги сотрудничества, количество партнеров, наличие или отсутствие ограничений на присоединение к сети или сохранение статуса.
Результаты рейтинга
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».
Сравнение решений проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:
- Поддержка партнеров:
- Шкала вознаграждения агентов и реселлеров в зависимости от выручки
- Бесплатное обучение партнеров
- Бесплатная техническая поддержка партнеров
- Комплексная поддержка ИТ-проектов партнеров
- Пресейл
- Проектная команда
- Архитектор
- Выделенный аккаунт-менеджер
- Помощь в продажах и маркетинг
- Привлечение партнера к мероприятиям
- Публикации о решениях партнера
- Организация вебинаров для продвижения решений партнера
- Возможность войти в продуктовый портфель облачного провайдера
- Совместный выход на Enterprise-заказчиков
- Лидогенерация новых заказчиков для партнера
2. Мощность партнерской сети:
- Виды партнерских программ: агент, реселлер и White Label
- Сумма вознаграждений партнерам за 11 мес. 2025 г.
- Количество действующих партнеров
- Работа с физлицами и нерезидентами РФ
- Отсутствие требований к поддержанию партнером активности для сохранения статуса партнера
Источник: CNewsMarket, 2026 г. Полная версия
Лидером рейтинга партнерских программ признана сеть Selectel, одного из крупнейших российских IaaS-провайдеров. Согласно данным компании в 2024 г. партнерам начислено более ₽100 млн., а за 11 месяцев 2025 г. эта сумма составила уже ₽135 млн. Сумма вознаграждения и время сотрудничества не ограничены (минимальный доход — 10% от ежемесячных трат привлеченных рефералов). Сеть провайдера насчитывает более 1 000 агентов и реселлеров, при этом более 60% рефералов остаются клиентами Selectel минимум 3 года.
На втором месте — партнерская программа Timeweb Cloud. Одна из крупнейших российских сетей — более 12 тысяч партнеров, а сумма выплаченных вознаграждений за неполный 2025 г. приближается к ₽200 млн. Условия включают в себя бесплатную техподдержку в режиме 24/7, предусмотрен персональный менеджер. К преимуществам программы следует отнести очень короткие сроки выплат вознаграждений (на следующий день после запроса).
На третьем месте, с одинаковым количеством баллов, находятся программы привлечения провайдеров Cloud4Y, mClouds.ru и MWS (MTS Web Services).
Правила начисления баллов
Рейтинг построен по балльной системе. Каждому критерию начислены баллы в соответствии с таблицей. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
