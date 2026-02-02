CNewsMarket подготовил регулярный рейтинг партнерских программ IaaS-провайдеров. Начиная с 2021 г. аналитики оценивают условия привлечения новых агентов и реселлеров, выплаты вознаграждений, качество маркетинговой поддержки и эффективность усилий российских облачных компаний по расширению партнерской сети.

CNewsMarket публикует новый ежегодный обзор, посвященный уровню развития партнерских сетей IaaS-провайдеров. Провайдеры стремятся предоставить привлекательные условия для действующих и потенциальных агентов и реселлеров, рассматривая партнерскую сеть как один из наиболее действенных вариантов быстрого наращивания клиентской базы и выручки.

Помимо увеличения оборота, расширение сети позволяет усилить влияние в регионе без непосредственного открытия филиала и сопутствующих рекламных затрат, выйти на ранее недоступного клиента и даже освоить новые рынки. Условия сотрудничества обычно нацелены на то, чтобы обеспечить выгоду обоим участникам: чем больше оборот провайдера, тем выше абсолютный доход партнера.

С другой стороны, партнеры получают простой выход на мощную ИТ-экспертизу компаний национального уровня — иногда достаточно просто зарегистрироваться или получить реферальную ссылку и подписать договор, предусматривающий выплаты провайдеру уже после получения дохода. Наиболее перспективные партнеры — системные интеграторы (традиционная модель: «реселлер») и компании сферы ИТ-консалтинга. Важнейшим преимуществом сотрудничества для компаний является отсутствие необходимости осуществлять какие-либо инвестиции в закупку собственного ИТ-оборудования, а также нести затраты на содержание штата ИТ-специалистов для его настройки и обслуживания.

Для итоговой оценки аналитики CNewsMarket проанализировали несколько десятков критериев, сформированных в две основные группы параметров. Первая группа характеризует возможности, предоставляемые IaaS-провайдерами (варианты маркетинговой поддержки, обучение, шкала вознаграждений и др.). Вторая группа показывает результативность программ и включает в себя финансовые итоги сотрудничества, количество партнеров, наличие или отсутствие ограничений на присоединение к сети или сохранение статуса.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Топ-10 партнерских программ IaaS-провайдеров. Структура баллов Подробнее: Обзор «Партнерские программы облачных провайдеров 2026» Поддержка партнеров Мощность партнерской сети 145 100 150 90 155 65 155 65 150 70 130 80 140 65 145 55 155 45 140 55

Сравнение решений проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

Поддержка партнеров:

Шкала вознаграждения агентов и реселлеров в зависимости от выручки

Бесплатное обучение партнеров

Бесплатная техническая поддержка партнеров

Комплексная поддержка ИТ-проектов партнеров Пресейл Проектная команда Архитектор Выделенный аккаунт-менеджер

Помощь в продажах и маркетинг Привлечение партнера к мероприятиям Публикации о решениях партнера Организация вебинаров для продвижения решений партнера Возможность войти в продуктовый портфель облачного провайдера Совместный выход на Enterprise-заказчиков Лидогенерация новых заказчиков для партнера



2. Мощность партнерской сети:

Виды партнерских программ: агент, реселлер и White Label

Сумма вознаграждений партнерам за 11 мес. 2025 г.

Количество действующих партнеров

Работа с физлицами и нерезидентами РФ

Отсутствие требований к поддержанию партнером активности для сохранения статуса партнера

Топ-5 партнерских сетей российских IaaS-провайдеров 2026 Место Компания Платформа Рейтинг 1 Selectel Selectel 245 2 Timeweb Cloud Timeweb Cloud 240 3 Cloud4Y Флекс (Cloud4Y) 220 3 mClouds.ru mClouds.ru 220 3 MWS (MTS Web Services) MWS 220

Источник: CNewsMarket, 2026 г. Полная версия

Лидером рейтинга партнерских программ признана сеть Selectel, одного из крупнейших российских IaaS-провайдеров. Согласно данным компании в 2024 г. партнерам начислено более ₽100 млн., а за 11 месяцев 2025 г. эта сумма составила уже ₽135 млн. Сумма вознаграждения и время сотрудничества не ограничены (минимальный доход — 10% от ежемесячных трат привлеченных рефералов). Сеть провайдера насчитывает более 1 000 агентов и реселлеров, при этом более 60% рефералов остаются клиентами Selectel минимум 3 года.

На втором месте — партнерская программа Timeweb Cloud. Одна из крупнейших российских сетей — более 12 тысяч партнеров, а сумма выплаченных вознаграждений за неполный 2025 г. приближается к ₽200 млн. Условия включают в себя бесплатную техподдержку в режиме 24/7, предусмотрен персональный менеджер. К преимуществам программы следует отнести очень короткие сроки выплат вознаграждений (на следующий день после запроса).

На третьем месте, с одинаковым количеством баллов, находятся программы привлечения провайдеров Cloud4Y, mClouds.ru и MWS (MTS Web Services).

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому критерию начислены баллы в соответствии с таблицей. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов Бесплатная техническая поддержка 15 баллов 1. Виды партнерских программ

▪ Агент (передает контакт по реферальной ссылке, в личном кабинете или иначе, а далее продаёте вы) ▪ Реселлер (перепродает от имени своего юр.лица) ▪ While Label (перепродажа под своим брендом)

2. Комплексная поддержка ИТ-проектов партнеров

▪ Пресейл ▪ Проектная команда ▪ Архитектор ▪ Выделенный аккаунт-менеджер

3. Помощь в продажах и маркетинг

▪ Привлечение партнера к мероприятиям ▪ Публикации о решениях партнера ▪ Организация вебинаров для продвижения решений партнера ▪ Возможность войти в продуктовый портфель облачного провайдера ▪ Совместный выход на Enterprise-заказчиков ▪ Лидогенерация новых заказчиков для партнера

4. Другое

▪ Работа с физлицами ▪ Работа с нерезидентами РФ ▪ Нет требований к поддержанию партнером активности для сохранения статуса партнера

5. Бесплатное обучение партнеров 10 баллов за каждый вариант Шкала вознаграждения от выручки До 15% = 5 баллов 15 – 25% = 10 баллов Более 25% = 15 баллов

Более 25% = 15 баллов Начислено вознаграждений партнерам за 11 мес. 2025 г. До ₽1 млн = 5 баллов ₽1 – 10 млн = 10 баллов ₽10 – 100 млн = 15 баллов Более ₽100 млн = 20 баллов Более ₽100 млн = 20 баллов Количество действующих партнеров До 50 и NDA = 5 баллов 50 – 100 партнеров = 10 баллов 100 – 1 000 партнеров = 15 баллов Более 1 000 партнеров = 20 баллов

Более 1 000 партнеров = 20 баллов

Перейти к обзору «Партнерские программы облачных провайдеров 2026»

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «IaaS-партнеры» в теме письма.