CNewsMarket подготовил ежегодный рейтинг мессенджеров, разработанных российскими вендорами для организации внутрикорпоративного общения, а также для связи с контрагентами, заказчиками, партнерами и удаленными сотрудниками. Итоговая оценка включает в себя более 50 критериев, в том числе функциональность, соблюдение требований информационной безопасности, уровень цен и качество технической поддержки.

CNewsMarket публикует ежегодный обзор корпоративных мессенджеров, соответствующих российским требованиям безопасности хранения и передачи данных и обеспечивающих возможности для организации совместных многосторонних обсуждений и интеграции с корпоративными информационными системами.

Компании начали внедрять специализированные коммерческие on-prem и облачные решения для обмена текстовыми и голосовыми сообщениями вместо публичных и бесплатных задолго до начала усиления государственного контроля над иностранными цифровыми платформами. Помимо необходимости соблюдения политик ИБ, национальные мессенджеры обеспечивают продвинутый набор инструментов для коммуникаций: интеграции с корпоративными ИС с использованием чат-ботов, совместимость с различными операционными системами, организацию протоколируемых совещаний, а также возможность работы в условиях отсутствия интернета.

Сравнительный анализ российских корпоративных мессенджеров опирается на 50+ критериев, сгруппированных в несколько параметров. Основной упор аналитики CNewsMarket сделали на функциональности (более 30 критериев) и безопасности (13 критериев). Дополнительно учитывается доступность решения (стоимость лицензии, наличие тестового периода), а также качество технической поддержки (5 критериев).

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Топ-10 корпоративных мессенджеров 2025. Структура баллов Подробнее: Обзор «Корпоративные мессенджеры 2025» Функциональность Безопасность Поддержка Доступность 231 185 55 50 221 190 45 60 230 145 55 55 220 150 55 45 200 165 55 40 215 145 55 45 181 150 55 55 203 133 55 40 215 110 45 40 150 160 40 45 167 105 45 55

Сравнение решений проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

Коммуникационные возможности

Работа с файлами

Интеграции с корпоративными системами

Наличие федераций (общение сотрудников между разными серверами или между разными тенантами)

Максимальное число поддерживаемых пользователей в одной инсталляции

Наличие приложений под операционные системы

Дополнительные функции:

Автономная работа (без интернета)

Ремайндеры (автонапоминания о непрочитанном сообщении)

Отправка контактов, геолокации

Возможность поделиться профилем/чатом/каналом с помощью QR-кода

Проведение опросов в групповых чатах и каналах, в чатах конференции

Автостатус «в звонке»

2. Безопасность:

Создание шифрованных чатов end to end

Двухфакторная аутентификация

Трехфакторная (многофакторная) аутентификация

Биометрия данных для разблокировки мобильного приложения

Безопасные пуш-нотификации без передачи в них контента

Интеграция с антивирусными средствами

Возможность удаления переписки с устройства администратором системы при потере устройства, при увольнении сотрудника

Ролевая модель управления доступами

Режим повышенной конфиденциальности

Действующая лицензия ФСТЭК на техническую защиту конфиденциальной информации

Действующая лицензия ФСТЭК на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации

Действующая лицензия ФСБ России на разработку и распространение защищенных информационных систем

ПО в реестре Минцифры

3. Техническая поддержка:

Поддержка в режиме 24*7

Сообщество (в соцсетях и т.п.) для разработчиков, поддерживаемое вендором

Руководства (администратора, пользователя) размещены в открытом доступе

API-сервис для сторонних разработчиков

Наличие демо-версии

4. Доступность:

Различные форматы поставки

Длительность тестового периода и его ограничения

Стоимость 100 лицензий в месяц в розницу

Топ-5 корпоративных мессенджеров 2025 Место Компания Платформа Рейтинг 1 Анлимитед Продакшен eXpress 521 2 Информтехника Росчат 516 3 МойОфис Squadus 485 4 IVA Technologies IVA One 470 5 Тензор Saby My 460

Источник: CNewsMarket, 2025 г. Полная версия

Лидером рейтинга российских корпоративных мессенджеров стал eXpress, разработчика «Анлимитед Продакшен». Фактически, решение представляет собой суперапп, объединяющий мессенджер, режим видеоконференций, почтовый клиент с доступом к корпоративным приложениям. К важным преимуществам решения стоит отнести сертификацию платформы по 4-му уровню доверия ФСТЭК России и режим повышенной конфиденциальности с возможностью автоматического удаления сообщений по таймеру после прочтения или отправки, контроль снимков экрана, записи видео или копирования текста в буфер обмена.

Второе место — у кроссплатформенной платформы коммуникаций «Росчат» (разработчик — ГК «Информтехника»). Продукт с особым упором на информационную безопасность: шифрование данных(и при передаче, и при хранении), лицензия ФСБ России на разработку и распространение защищенных информационных систем. Внедрен специальный протокол федерации для коммуникаций с коллегами, зарегистрированными на доверенных корпоративных серверах (в том числе из других компаний) или между тенантами.

Третье место — у системы Squadus («МойОфис»), которая позиционируется как единое цифровое пространство. Из отличительных особенностей — гибкая настройка инструментов для совместной работы, которая позволяет создавать публичные каналы, менять привязку канала от одной команды к другой, сохраняя всю накопленную историю переписки, ссылки и документы. Продукт ориентирован на работу с крупным бизнесом и свободно интегрируется в произвольную ИТ-инфраструктуру. Еще одно преимущество — упор на обеспечение конфиденциальности, реализованы интеграции с отечественными SIEM и DLP системами.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому решению начислены баллы в соответствии с таблицей. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов 1. Действующие лицензии

▪ Лицензия ФСТЭК на техническую защиту конфиденциальной информации ▪ Лицензия ФСТЭК на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации ▪ Лицензия ФСБ России на разработку и распространение защищенных информационных систем ▪ Лицензия ФСБ России на разработку и распространение защищенных информационных систем 20 баллов за каждый вариант 1. Безопасность

▪ Создание шифрованных чатов end to end ▪ Двухфакторная аутентификация ▪ Трехфакторная (многофакторная) аутентификация ▪ Биометрия данных для разблокировки мобильного приложения ▪ Безопасные пуш-нотификации без передачи в них контента ▪ Интеграция с антивирусными средствами ▪ Возможность удаления переписки с устройства администратором системы при потере устройства, при увольнении сотрудника ▪ Ролевая модель управления доступами ▪ Режим повышенной конфиденциальности

2. Наличие федераций 3. Поддержка в режиме 24*7

15 баллов за каждый вариант 1. Коммуникационные возможности

▪ Текстовые сообщения ▪ Голосовые сообщения ▪ Видеосообщения ▪ Аудиовидеозвонки 1-1 ▪ Видеоконференцсвязь ▪ Вебинары ▪ Одновременное обсуждение документа в самом документе и в чате

2. Дополнительные функции

▪ Автономная работа (без интернета) ▪ Ремайндеры (автонапоминания о непрочитанном сообщении) ▪ Отправка контактов, геолокации ▪ Возможность поделиться профилем/чатом/каналом с помощью QR-кода ▪ Проведение опросов в групповых чатах и каналах, в чатах конференции ▪ Автостатус «в звонке»

3. Работа с файлами

▪ Обмен файлами ▪ Возможность просмотра файлов без скачивания ▪ Загрузка файла в чат прямо из облака

4. Интеграции с корпоративными системами

▪ С использованием чат-ботов ▪ С использованием мини-приложений SmartАpps

5. Форматы поставки

▪ Облако (на серверах провайдера) ▪ On-prem (в контуре заказчика) ▪ Бессрочная лицензия

6. Поддержка

▪ Сообщество (в соцсетях и т.п.) для разработчиков, поддерживаемое вендором ▪ Руководства (администратора, пользователя) размещены в открытом доступе ▪ API-сервис для сторонних разработчиков ▪ Демо-версия

7. Есть в реестре отечественного ПО 10 баллов за каждый вариант Наличие приложений под операционные системы

▪ Windows ▪ MacOS ▪ Astralinux ▪ РЕД ОС ▪ РОСА ▪ Alt Linux ▪ Аврора ▪ Android ▪ iOS ▪ iOS 5 баллов за каждый вариант Максимальное число поддерживаемых пользователей в одной инсталляции (баллы) Указано значение = 10 баллов Без ограничений = 15 баллов Без ограничений = 15 баллов Длительность тестового периода До 1 мес. = 5 баллов 1 – 3 мес. = 10 баллов Более 3 мес. = 15 баллов Бессрочно = 20 баллов Бессрочно = 20 баллов Стоимость 100 лицензий в месяц в розницу Высокая ст-ть = 5 баллов Средняя ст-ть = 10 баллов Низкая ст-ть = 15 баллов Низкая ст-ть = 15 баллов

Перейти к обзору «Корпоративные мессенджеры 2025»

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «Мессенджеры» в теме письма.