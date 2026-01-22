CNewsMarket подготовил ежегодный рейтинг мессенджеров, разработанных российскими вендорами для организации внутрикорпоративного общения, а также для связи с контрагентами, заказчиками, партнерами и удаленными сотрудниками. Итоговая оценка включает в себя более 50 критериев, в том числе функциональность, соблюдение требований информационной безопасности, уровень цен и качество технической поддержки.
CNewsMarket публикует ежегодный обзор корпоративных мессенджеров, соответствующих российским требованиям безопасности хранения и передачи данных и обеспечивающих возможности для организации совместных многосторонних обсуждений и интеграции с корпоративными информационными системами.
Компании начали внедрять специализированные коммерческие on-prem и облачные решения для обмена текстовыми и голосовыми сообщениями вместо публичных и бесплатных задолго до начала усиления государственного контроля над иностранными цифровыми платформами. Помимо необходимости соблюдения политик ИБ, национальные мессенджеры обеспечивают продвинутый набор инструментов для коммуникаций: интеграции с корпоративными ИС с использованием чат-ботов, совместимость с различными операционными системами, организацию протоколируемых совещаний, а также возможность работы в условиях отсутствия интернета.
Сравнительный анализ российских корпоративных мессенджеров опирается на 50+ критериев, сгруппированных в несколько параметров. Основной упор аналитики CNewsMarket сделали на функциональности (более 30 критериев) и безопасности (13 критериев). Дополнительно учитывается доступность решения (стоимость лицензии, наличие тестового периода), а также качество технической поддержки (5 критериев).
Результаты рейтинга
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».
Сравнение решений проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:
1. Функциональность:
- Коммуникационные возможности
- Работа с файлами
- Интеграции с корпоративными системами
- Наличие федераций (общение сотрудников между разными серверами или между разными тенантами)
- Максимальное число поддерживаемых пользователей в одной инсталляции
- Наличие приложений под операционные системы
- Дополнительные функции:
- Автономная работа (без интернета)
- Ремайндеры (автонапоминания о непрочитанном сообщении)
- Отправка контактов, геолокации
- Возможность поделиться профилем/чатом/каналом с помощью QR-кода
- Проведение опросов в групповых чатах и каналах, в чатах конференции
- Автостатус «в звонке»
2. Безопасность:
- Создание шифрованных чатов end to end
- Двухфакторная аутентификация
- Трехфакторная (многофакторная) аутентификация
- Биометрия данных для разблокировки мобильного приложения
- Безопасные пуш-нотификации без передачи в них контента
- Интеграция с антивирусными средствами
- Возможность удаления переписки с устройства администратором системы при потере устройства, при увольнении сотрудника
- Ролевая модель управления доступами
- Режим повышенной конфиденциальности
- Действующая лицензия ФСТЭК на техническую защиту конфиденциальной информации
- Действующая лицензия ФСТЭК на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации
- Действующая лицензия ФСБ России на разработку и распространение защищенных информационных систем
- ПО в реестре Минцифры
3. Техническая поддержка:
- Поддержка в режиме 24*7
- Сообщество (в соцсетях и т.п.) для разработчиков, поддерживаемое вендором
- Руководства (администратора, пользователя) размещены в открытом доступе
- API-сервис для сторонних разработчиков
- Наличие демо-версии
4. Доступность:
- Различные форматы поставки
- Длительность тестового периода и его ограничения
- Стоимость 100 лицензий в месяц в розницу
Источник: CNewsMarket, 2025 г. Полная версия
Лидером рейтинга российских корпоративных мессенджеров стал eXpress, разработчика «Анлимитед Продакшен». Фактически, решение представляет собой суперапп, объединяющий мессенджер, режим видеоконференций, почтовый клиент с доступом к корпоративным приложениям. К важным преимуществам решения стоит отнести сертификацию платформы по 4-му уровню доверия ФСТЭК России и режим повышенной конфиденциальности с возможностью автоматического удаления сообщений по таймеру после прочтения или отправки, контроль снимков экрана, записи видео или копирования текста в буфер обмена.
Второе место — у кроссплатформенной платформы коммуникаций «Росчат» (разработчик — ГК «Информтехника»). Продукт с особым упором на информационную безопасность: шифрование данных(и при передаче, и при хранении), лицензия ФСБ России на разработку и распространение защищенных информационных систем. Внедрен специальный протокол федерации для коммуникаций с коллегами, зарегистрированными на доверенных корпоративных серверах (в том числе из других компаний) или между тенантами.
Третье место — у системы Squadus («МойОфис»), которая позиционируется как единое цифровое пространство. Из отличительных особенностей — гибкая настройка инструментов для совместной работы, которая позволяет создавать публичные каналы, менять привязку канала от одной команды к другой, сохраняя всю накопленную историю переписки, ссылки и документы. Продукт ориентирован на работу с крупным бизнесом и свободно интегрируется в произвольную ИТ-инфраструктуру. Еще одно преимущество — упор на обеспечение конфиденциальности, реализованы интеграции с отечественными SIEM и DLP системами.
Правила начисления баллов
Рейтинг построен по балльной системе. Каждому решению начислены баллы в соответствии с таблицей. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
