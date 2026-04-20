В России освоено производство стратегического материала для тепловизоров нового поколения, критически важных на поле боя

В России создали материалы для продвинутых высокотемпературных матричных фотоприемных устройств (МФПУ). Это ключевой материал для более чувствительных и стойких тепловизоров, которые используется, например, для обороны страны и поиска людей.

Гетероструктуры для тепловизоров

Как выяснил CNews, дочернее предприятие «Росатома» — «Гиредмет» освоило производство гетероструктур с фоточувствительным эпитаксиальным слоем кадмий-ртуть-теллур, легированным золотом.

Разработка была завершена в конце 2025 г., следует из портала госзакупок. Контракт на работы был заключен в декабре 2023 г. Сумма его составила 345 млн руб.

Этот материал более не поставляется из-за рубежа в Россию, так как имеет стратегическую важность. Теперь, как ожидается, он будет производиться не менее 500 кв. см гетероструктур ежегодно.

Тепловизоры нового поколения

Материал, выпуск которого освоил «Гиредмет», предназначен для производства отечественных матричных фотоприемных устройств.

Его особенность в том, что он позволит устройства работать с областью спектральной чувствительности от 3 до 5 мкм и от 8 до 12 мкм с повышенной рабочей температурой (110 К и выше) и улучшенными эксплуатационными характеристиками при охлаждении до стандартных криогенных температур.

Легирование золотом может улучшить ключевые параметры МФПУ: например, способность видеть очень слабые тепловые сигналы.

Такие устройства могут использоваться как для обороны страны (прицелы, дроны и пр.), так и для поиска людей.

Серийное производство ИК-матриц

Как писал CNews, в России к 2028 г. хотят наладить производство около 11,5 тыс. ИК-матриц. Для этой цели Минпромторг запустил трехступенчатый проект по техническому перевооружению отечественных предприятий.

Первый этап был закончен в 2025 г. и предполагал освоение сборочного производства ИК-матриц на предприятии «Астрон» (входит в «Ростех»). Второй этап начался в 2026 г. и предполагает производство элементов по технологии микроэлектромеханических систем (МЭМС) на пластинах диаметром 200 мм. Им занимается компания MAPPER (также входит в «Ростех»). К 2028 г. планируется начать испытания матриц на обоих предприятиях, следует из презентации.

Субсидирует проект Минпромторг. Всего в цепочке производства ИК-матриц шесть цехов, где на каждый выделили от 4 млрд до 15 млрд руб., рассказал CNews собеседник, близко знакомый с проектом.

Кристина Холупова

Другие материалы рубрики

«Северсталь» нашла замену для Microsoft Orchestrator на основе российской платформы автоматизации управления

Не в ту дверь: ИТ-компании российских миллиардеров вышли из «Цифровой экономики»

CNews установил новый рекорд посещаемости — месячная аудитория выросла до 6,4 млн человек

Российские ведомства и госорганизации накажут за неправильную установку российского ПО. Но заплатить штраф выгоднее, чем ставить ПАК

Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций

В российских самолетах Ту-214 начали ставить отечественные комплексы для доступа в интернет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще