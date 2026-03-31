Разделы

Бизнес Финансовые результаты E-commerce
|

Рост числа интернет-покупок в России уменьшился до восьмилетнего минимума

Рынок интернет-торговли в России, который увеличивался в последние годы гигантскими темпами, начал замедляться. В 2025 г. количество онлайн-заказов выросло только на четверть, что стало рекордно маленьким показателем за последние восемь лет.

Снижение темпов роста

По итогам 2025 г. в России количество интернет-заказов составило 8,3 млрд. Рост показателя оказался минимальным за последние восемь лет — 24%, приводит «Коммерсант» данные Data Insight.

Доля интернет-торговли в объеме ритейла в целом (без учета автомобилей и топлива) только на 1,9 процентного пункта до 25,6%.

Объем рынка розничной интернет-торговли в России вырос год к году на 19% до 13,4 трлн руб., по данным Data Insight. Ассоциация компаний интернет-торговли оценивает увеличение российского рынка e-commerce в 2025 г. в 28% (до 11,5 трлн руб.).

Насыщение рынка

Несмотря на разные данные, опрошенные изданием эксперты согласны, что темпы роста рынка резко замедлились. Например, в 2023 г. число интернет-заказов выросло на 69%, в 2024 году — на 43%. В 2021 г. число заказов на российском рынке e-commerce выросло более чем в два раза.

shutterspeed700.jpg

Shutter Speed on Unsplash
Рынок e-commerce значительно сбавил темпы роста и продолжит снижение в перспективе как минимум двух лет

В целом из данных аналитиков видно, что рынок онлайн-торговли приближается к насыщению и уже не способен расти такими же темпами, что и раньше, сказал директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. Кроме того, изменилось потребительское поведение, сократился средний чек, что стало реакцией на удорожание товаров.

В 2025 г. средний чек составил около 1,6 тыс. руб., что на 5% меньше год к году. В прошлом году на это повлияло в том числе укрепление курса рубля, пояснили в Data Insight.

Рынок интернет-торговли в России В 2024 г. вырос на 41% (данные Ассоциации компаний интернет-торговли, АКИТ), как писал CNews. Средний чек вырос только в категории ювелирных изделий и часов (на 68%), а в остальных категориях рост оказался в пределах инфляции или снизился.

Прогноз на будущее

По итогам 2026 г., согласно прогнозам Data Insight, рост количества интернет-заказов еще сократится — до 20%. Умеренное снижение темпов роста продолжится и в 2027 г., считают аналитики. Рынок может вырасти на 15%, до 15 трлн руб.

Прошедший 2025 г. отметился в российской онлайн-торговле также первым снижением количество активных продавцов. С февраля по декабрь 2025 г. их число сократилось почти на 6,9%. На это повлияли рост порога входа и комиссий со стороны платформ, увеличение маркетплейсами стоимости логистических услуг и введение практики принудительного снижения цен.

Демид Балашов, «Мегафон»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений Безопасность

Регистраций селлеров, желающих начать бизнес, тоже стало меньше. В 2025 г. зарегистрировались 149,7 тыс. предпринимателей в этой сфере, а в 2024 г. их было 182,3 тыс. Сокращение год к году — 17,8%. По сравнению с 2023 г. падение показателя еще значительнее. Тогда он составлял 195,18 тыс.

Крупные мультикатегорийные игроки все еще способны, «откусывать небольшую долю у своих нишевых конкурентов», но в 2026 г. на них скажутся регуляторные изменения, в том числе налогового режима, которое затронуло селлеров, работающих на онлайн-площадках, прокомментировал «Коммерсанту» Гафаров. На очереди и другие новации, которые снизят конкурентные преимущества товаров зарубежного происхождения на маркетплейсах, среди которых — введение НДС в размере 22% на такие товары и ужесточение таможенного контроля, добавил эксперт.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2026 году: выбор ZOOM

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Показать еще

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/