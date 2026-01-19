Россиян оставляют без честно заработанных денег под предлогом борьбы с мошенниками. За считанные дни заблокированы миллионы карт

За первые три недели 2026 г. в России было заблокировано около 3 млн банковских карт и счетов россиян. Это делается в рамках борьбы с мошенниками по новым поправкам к закону 161-ФЗ, вступившим в силу 1 января 2026 г. Под блокировки попали и те, кто с мошенниками не связан, а банки даже не пытаются объяснить им причину блокировки. В итоге россияне остаются без возможности распоряжаться собственными деньгами.

Все – мошенники

Первые три недели 2026 г. в России ознаменовались массовыми блокировками банковских карт и счетов россиян. Банки закрывают жителям страны доступ к их же деньгам под предлогом борьбы с мошенничеством и соблюдения новых поправок к закону 161-ФЗ «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 г.», пишет «Коммерсант».

Речь о вдвое выросшем списке признаков того, то тот или иной перевод денег может оказаться мошенническим – если раньше их было шесть, то теперь их двенадцать. Таким образом, шанс показаться банку нечестным на руку гражданином увеличился вдвое.

Опрошенные изданием эксперты говорят об огромных масштабах блокировок. «За первые две недели января под временные блокировки могли попасть 2-3 млн обычных людей – это 1–2% от всех активных клиентов банков», – заявили «Коммерсанту» представители ИБ-компании «Информзащита».

Нал – всему голова

Как пишет «Коммерсант», Сеть наводнили жалобы россиян о блокировке их банковских карт. Некоторым из них банки блокировали карты даже просто за покупку на маркетплейсе – то есть за действие, которое десятки миллионов россиян совершают как минимум раз в день.

Государственная Дума Россиян подталкивают вернуться к расчету наличными

Один из собеседников издания сообщил, что хотел купить несколько товаров подряд на одном и том же маркетплейсе и для этого пополнял счет на этой площадке несколько раз. Итог – его карта в «черном списке» пользоваться ею нельзя.

Таким образом, самым безопасным способом оплаты товаров и услуг, который точно не заблокируют – это наличные деньги. Правда, маркетплейсы их не принимают. Опционально можно завести отдельную карту для оплаты в интернете, чтобы в случае нездорового внимания банков под блокировку попала именно она, а не основной счет.

Если нужно объяснять, то не нужно объяснять

Банкам, согласно рекомендациям Центробанка, следует разъяснять клиентам причину блокировки счетов, однако в настоящее время это делают далеко не все финорганизации. Иными словами, клиент, чей счет был заблокирован», часто остается в информационном вакууме и должен потратить немало своего личного времени, чтобы выяснить причину случившегося.

Об этом «Коммерсанту» заявила заместитель руководителя проекта «Народного фронта» «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова, «Проект “Народного фронта” “За права заемщиков” фиксирует рост числа обращений граждан, касающихся блокировки счетов в рамках 161-ФЗ и проблем в части исключения их реквизитов из базы Банка России. В ряде случаев, несмотря на рекомендации Банка России, банки не поясняют клиенту причину блокировки счетов и порядок дальнейших действий».

А еще в России есть примеры дезинформации со стороны банков и подмены причины блокировки. «В практике встречаются ситуации, когда информация от банка была некорректной и менялась с течением времени. Из-за этого клиенты вынуждены были тратить время на неверные и лишние действия», – сказала Алла Храпунова.

Искусственный интеллект все портит

По мнению ряда собеседников издания, корень зла кроется вовсе не только в новой букве закона. Так, по оценке партнера практики частных клиентов АБ «Вертикаль» Татьяны Микони, часть вины лежит на современных алгоритмах.

«Массовый характер блокировок является следствием как резкого расширения критериев подозрительных операций, так и автоматизации антифрод-систем, – заявила изданию Татьяна Микони. – Алгоритмы выявления сомнительных или подозрительных операций настроены таким образом, чтобы максимально исключить любую вероятность того, что такая операция останется незамеченной, а значит, предполагается большая погрешность в их работе».

Центробанк не видит проблемы

К моменту выхода материала Банк России не сообщал, сколько именно переводов за неполный январь 2026 г. было заблокировано после двукратного роста количество критериев выявления мошенничества. Однако ранее представители ведомства хвастались сотнями тысяч блокировок в месяц.

Так, в ноябре 2025 г. глава департамента информационной безопасности российского Центробанка Вадим Уваров открыто говорил о 300 тыс. заблокированных переводах в месяц. И это статистика, во-первых, только по крупнейшим банкам (Уваров не привел их названия и не уточнил, сколько их), во-вторых, на тот момент признаков мошенничества было шесть, а не двенадцать, как сейчас.

Как пишет «Коммерсант», Центробанк предусмотрел механизм «реабилитации» для россиян, чей счет был заблокирован по 161-ФЗ. Однако, чтобы понять принцип работы этого механизма, потребуется недюжинный ум.

Отдельно стоит отметить, что рассмотрение заявки на разблокировку счета может занимать до 15 дней, притом не рабочих а календарных, то есть до трех календарных недель. В течение этого времени у россиянина не будет доступа к хранящимся на счете деньгам.

Выход есть

Руководитель группы налогового консультирования компании Taxology Анна Макаева сказала «Коммерсанту», что нынешняя практика блокировки счетов россиян и ведения списка таких счетов «очевидно нуждается в регулировании».

По словам Татьяны Микони, самыми уязвимыми в плане рисках блокировки счета оказались самозанятые, фрилансеры, а также родственники пожилых людей, получающие переводы. Она заявляет, что решить проблему нужно при помощи исключительно системных мер.

«Во-первых, обязательное минимальное раскрытие причин блокировки. Во-вторых, ускоренная и понятная процедура пересмотра решений банка с четкими сроками. В-третьих, регулярная ревизия антифрод-критериев с учетом реальных ошибок и обратной связи», – заявила Татьяна Микони.

Руководитель налоговой практики адвокатского бюро БВМП Александр Андропов предложил на уровне закона заставить банки предоставлять клиентам детальные причины блокировки, а также «автоматическую компенсацию за ошибки и ускоренное обжалование».