Российский энергогигант потратит полмиллиарда на охранников с ружьями против БПЛА

«Россети» выделили 549 млн руб. на охрану своих объектов Свердловской области. Нанятые охранники будут вооружены противодроновыми ружьями.



Пол миллиарда на защиту объектов

Как выяснил CNews, «Россети» выделили 549 млн руб. на охрану 32 своих объектов в Свердловской области, включая защиту от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Соответствующий тендер был опубликован отечественным энергогигантом 15 октября 2024 г. на сайте госзакупок. Поставщика охранных услуг организация выберет с помощью аукциона. Заявки на конкурс компании смогут подать до 31 октября, а победителя выберут 26 ноября того же года.

Подробности тендера

Судя по техническому заданию приложенному к тендеру, для охраны своих объектов «Россети» ищут лицензированную охранную организацию, которая вправе осуществлять физическую защиту объектов топливно-энергетического комплекса. При этом, контракт с компанией планируется заключить на два года, с начала февраля 2025 по конец января 2027 гг.

Image by diana.grytsku on Freepik «Россети» тратят 549 млн руб. на охрану своих объектов, в том числе и от БПЛА

Помимо обычного стрелкового вооружения сотрудники охраны должны будут иметь при себе переносные средства обнаружения и пресечения функционирования беспилотных аппаратов. Как указано в техническом задании, данные устройства должны уметь подавлять и преобразовывать сигналы дистанционного управления БПЛА, воздействуя на их пульты управления. При этом, устройства подавления должны работать на частоте не менее 720-1120 МГц и иметь дальность подавления не менее 150 м.

Как защищаются от дронов

Радиоэлектронные системы подавления БПЛА представляют собой важный элемент современного противодействия угрозам, связанным с использованием дронов. С увеличением популярности беспилотников в гражданской и военной сферах, необходимость в эффективных методах их подавления становится все более актуальной.

Системы подавления БПЛА делятся на несколько типов. Один из основных типов — это системы активного подавления, которые используют радиочастотные сигналы для блокировки или нарушения связи между дроном и его оператором. Такие системы могут воздействовать на частоты, используемые для управления БПЛА, что приводит к потере управления и, как следствие, к приземлению устройства. Существуют и портативные версии этих устройств, которые называют радиоэлектронные ружья.

Другой тип — системы пассивного подавления. Они не вмешиваются в сигналы, а лишь мониторят радиочастотный спектр для обнаружения активных БПЛА. Эти системы могут использоваться для определения местоположения дронов и их операторов, что позволяет применять другие методы противодействия, такие как физическое уничтожение или задержание.

Существуют системы, использующие лазерные технологии. Они способны наводиться на дрон и разрушать его электронику, что приводит к его неработоспособности. Этот метод особенно эффективен на малых высотах и в условиях ограниченной видимости.