5 тенденций в области ERP: что ждет рынок в 2024 году

Развитие промышленности, технологий и потребностей предприятий продолжает стимулировать создание и внедрение ERP-программного обеспечения. Разработчики быстро адаптируются к требованиям рынка, чтобы удовлетворить запросы компаний. Так каким же будет будущее ERP?

Платформы ERP становятся мобильными

Одно из направлений развития ERP — это мобильность платформ. Многие ERP-решения уже доступны в облаке, поэтому их переход в мобильное пространство является естественным шагом. Кроме того, компании нуждаются в более мобильной и удаленной рабочей силе.

Мобильные ERP-системы позволяют компаниям проявлять большую активность благодаря прогнозированию и анализу данных. Как пишет FinancesOnline, они снабжают мощными функциональными возможностями, которые распространяются за пределы офисов, заводов и складов.

Интеграция интернета вещей

Интеграция интернета вещей с ERP-системами также стала важным трендом. Рынок промышленного интернета вещей ожидает значительного роста в ближайшие годы, и ERP-системы будут играть важную роль в этом пространстве. Предприятия осознают потенциал интеграции IoT с ERP и уже активно используют эту технологию.

Прогнозируется, что к 2025 году устройства IoT будут генерировать огромные объемы данных, а рынок промышленного IoT значительно вырастет к 2028 году

ERP, ориентированная на клиента

ERP также становится все более ориентированной на клиента системой. Организации используют ERP-системы для сбора информации о клиентах и оптимизации своих процессов. Большинство ERP-решений интегрируется с системами управления запасами, CRM и приемом заказов, которые сосредоточены на клиенте. Кроме того, нередко эти функции уже встроены и не требуют дополнительных настроек.

Двухуровневая ERP

Другим важным направлением развития ERP является двухуровневая ERP. Эта модель позволяет компаниям использовать свои существующие ERP-ресурсы на корпоративном уровне, управляя дочерними компаниями и подразделениями с помощью отдельного ERP-решения, которое часто находится в облаке. Это позволяет гармонично сочетать корпоративную и локальную ERP-стратегии.

Внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения

Одно из ключевых направлений развития ERP — это внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения. Внедрение этих технологий позволяет автоматизировать рутинные задачи и заменить рабочие места, которые раньше требовали человеческого участия. Боты и другие AI-решения могут выполнять различные операции, связанные с обработкой заказов и управлением складом.

Подведем итоги

Таким образом, будущее ERP обещает внедрение новых технологий, улучшение мобильности и клиентоориентированности систем, а также интеграцию с IoT и искусственным интеллектом. Организации, которые активно внедряют эти инновации, смогут оптимизировать свои процессы и быть конкурентоспособными на рынке.