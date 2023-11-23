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В Подмосковье затопило склад Wildberries. Испорчена часть товаров

В подмосковной деревне Коледино в Подольске затопило склад Wildberries. Агрегатор обещает выплатить возмещение продавцам и покупателям. Предыдущий залив товаров на складе в Электростали стоил компании 13,6 млн руб. компенсаций.

Залив на складе

В подмосковной деревне Коледино в Подольске затопило склад онлайн-ретейлера Wildberries, сообщил РБК. Причиной стало срабатывание противопожарной системы.

«В ночь с 21 на 22 ноября при работе погрузчика в корпусе номер один на складе «Коледино» был задет датчик системы противопожарной безопасности, в связи с чем включилось водяное пожаротушение тонкораспыленной водой», — сказали в пресс-службе. Из-за этого часть упаковок товаров на складе «потеряла внешний вид».

По данным телеграмм-канала Baza, пишет издание, сначала в помещении прорвало трубу, из-за чего начал подниматься пар, затем уже сработала система пожаротушения. Канал уточнил, что вода залила преимущественно крупногабаритные товары. Ответственными за аварию могут признать администраторов блока, в котором прорвало трубу.

Компенсации продавцам и покупателям

Wildberries обещает всем возместить затраты. Но у продавцов и покупателей могут возникнуть сложности при получении компенсаций, это выяснили на «Бизнес FM».

Житель Свердловской области и постоянный клиент Wildberries Наталья, заказав комплект дорогого постельного белья, сначала столкнулась с задержкой поставки. Она рассказала изданию, что не знала, что происходит — заменить товар не предлагали, ничего не объяснили: «Потом я узнала через знакомых, что там случился потоп».

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Фото: Wildberries
Некоторые покупатели Wildberries не смогут вовремя получить заказанные товары — их затопило на складе Коледино в Подольске

Деньги ей вернули в течение месяца. «Меньше месяца, меньше, но для меня это неприятно все равно», — сказала Наталья и пожаловалась, что перед ней никто не извинился.

Продавец на Wildberries Александр сообщил «Бизнес FM», что общение с агрегатором одностороннее, техподдержка вызывает нарекания. Прояснить вопрос о компенсациях за испорченный товар — обычно дело непростое даже для профессионального бухгалтера.

«Поддержки у них нет от слова совсем, ты пишешь, тебе отвечают роботы, и ты понимаешь, что это игра. Они завтра захотят, тебя на миллион оштрафуют. Ну а послезавтра на два. У них раз в неделю приходит огромный пакет документов, в нем разобраться просто нереально», — сказал Александр.

Еще один залив на 13 млн

Расчетная сумма выплат компенсаций после другого недавнего залива составила 13,6 млн руб. 20 августа 2023 г. сильный ливень повредил крышу склада Wildberries в Электростали.

«На складе компании в Электростали сильный ливень повредил крышу, в результате чего вода попала внутрь на площадь порядка 500 кв. м (общая площадь склада - 250 тыс. кв. м). Сотрудники были незамедлительно эвакуированы, пострадавших нет», — цитировал ТАСС сообщение компании.

Начать выплачивать владельцам товаров компенсации за поврежденную продукцию компания планировала с 11 сентября 2023 г. Сумма оплаты складывается из розничной стоимости товара за вычетом услуг онлайн-платформы. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Анна Любавина

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