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Wildberries начнет выплачивать компенсации продавцам с 11 сентября 2023 года

Онлайн-платформа Wildberries завершила инвентаризацию поврежденных 20 августа 2023 г. товаров на складе в Электростали. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

С 11 сентября 2023 г. Wildberries начнет выплачивать владельцам товаров компенсации за поврежденную продукцию, которая складывается из розничной стоимости товара за вычетом услуг онлайн-платформы.

Общая сумма выплат составит 13,6 млн руб.

Детализация выплат будет представлена продавцам в еженедельном отчете за период с 4 по 10 сентября 2023 г..

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