Власти хотят обязать компании платить за использование пиратского софта

Правительство рассматривает идею обязательных отчислений за использование иностранного ПО. Компаниям придется платить за софт до тех пор, пока они не перейдут на российские решения. Ранее подобную идею озвучивали в Минцифры, предполагалось, что отчисления будут равны стоимости используемых лицензий, утвержденной до ухода вендоров из России.

Плата за пиратский софт

Власти могут ввести обязательные отчисления для российских компаний, которые продолжают использовать зарубежное ПО. Сейчас такая возможность рассматривается в Правительстве, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на ЦИПР.

По его словам, компании могут обязать отчислять средства до тех пор, пока они не мигрируют с иностранных решений на отечественные продукты.

Премьр-министр добавил, что половина от суммы отчислений может быть направлена на грантовую поддержку отечественных ИТ-компаний. Другая же половина может быть направлена на формирование залоговой массы для предоставления льготных ИТ-кредитов.

Идея не новая

В середине мая 2023 г. впервые о легализации иностранного пиратского софта заговорили в Минцифры. По замыслу министерства, зарубежное ПО можно будет использовать легально при отчислении денежных средств на специальный счет. Их также планировалось направить на поддержку отечественных разработчиков.

Источник «Ведомостей» тогда сообщал, что Правительство может уполномочить органы власти формировать перечни софта, который может использоваться без согласия правообладателей с возможностью выплат компенсаций. Срок использования такого ПО будет определяться после выхода закона о лицензировании. Такой механизм необходим для стимулирования спроса на российский софт.

Предполагалось, что лицензии будут оплачиваться по тарифам, которые были утверждены до ухода вендоров ПО из России.

Мнения экспертов по поводу механизма, предложенного Минцифры, разделились: часть посчитали это хорошей идеей, однако большинство выступило против инициативы, так как новый механизм окажется нерабочим и неперспективным.

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В ноябре 2022 г. глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM 2022 заявлял, что в России разрабатывается специальный механизм легализации ПО иностранных разработчиков при отсутствии у него российских аналогов.

Рост цен на ПО

При этом из-за ухода иностранных вендоров цены на российское ПО стали повышаться. В отдельных случаях рост достигал 50%. Ситуация с повышением цен на ПО привела к жалобе одного из крупных потребителей российских решений в Минцифры.

В апреле 2023 г. CNews стало известно о том, что российские разработчики ПО подпишут меморандум об ограничении роста цен на свои решения. По словам собеседника, меморандум об ограничении цен на ПО может быть подписан в течение месяца. «Это выражение доброй воли разработчиков и пожелание регулятора», — подчеркнул он. По словам другого собеседника CNews, среди разработчиков ПО на совещании речь шла о том, чтобы разработчики не поднимали цены более, чем на 10-15%.

По словам Михаила Мишустина, в 2022 г. спрос на российские решения увеличился в 10–12 раз. По его данным, объем рынка отечественных решений и услуг составляет 2,2 трлн руб.