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Из-за трояна-шифровальщика читатели остались без бумажных выпусков любимой газеты

Кибератака на медиагруппу, издателя и дистрибьютора печатной продукции в немецком Баден-Вюрттемберге привела к приостановке выхода печатной версии крупной газеты. Атака затронула также инфраструктуру ряда других изданий.

Атака на газету

Немецкая газета Heilbronner Stimme в Баден-Вюрттемберге вынуждена была опубликовать свой очередной выпуск целиком в электронном виде после того, как хакеры парализовали ее инфраструктуру.

Газета 15 октября 2022 г. ограничилась выпуском «экстренной» шестистраничной версии, притом что обычный выпуск насчитывает 28 страниц, а 17 октября газета на бумаге не вышла вообще.

Как выяснилось, 14 октября внутренние системы газеты были парализованы шифровальщиком. Телефонные линии, электронная почта — все было выведено из строя. Сотрудники редакции работали из дома, используя временные почтовые адреса.

Все материалы газеты дублируются на ее веб-сайте, но доступ к ним платный. В связи с кибератакой редакция приняла решение временно сделать все свои публикации общедоступными.

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Шифровальщик парализовал работу известной европейской медиагруппы

Как сообщил главный редактор газеты Уве Ральф Хэер (Uwe Ralf Heer), кибератака сказалась на инфраструктуре всей медиагруппы Stimme Mediengruppe, к которой, в том числе, относится газета, а также такие издания как Pressedruck, Echo и RegioMail.

Echo в итоге испытывала проблемы даже с веб-сайтом.

Чья работа?

По словам Хэера, медиагруппу атаковала довольно известная киберкриминальная группировка, но он не уточнил, какая именно. Злоумышленники зашифровали компьютерные системы, но конкретных требований о размере выкупа так и не предъявили.

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Представители медиагруппы активно сотрудничают с правоохранительными органами, а также сторонними экспертами по кибербезопасности в попытках восстановить нормальное функционирование своих систем.

Впрочем, пока нет никаких прогнозов, когда возобновятся печать и доставка газеты подписчикам. В ближайшее время, скорее всего, на бумаге будут выходить только экстренные и сокращенные выпуски.

Медиагруппа Stimme Mediengruppe также выступает в качестве дистрибутора других печатных изданий на территории городского округа Хайлбронн на юго-востоке Германии. На ближайшее время дистрибьюция приостановлена.

«Скорость восстановления нормальной работы в таких случаях зависит от того, налажено ли резервное копирование данных, — говорит Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. — Если нет, то, скорее всего, добиться восстановления доступа к зашифрованным данным без выплаты выкупа может оказаться невозможным. Стоит отметить также, что киберкриминальные группировки редко используют какие-то экзотические способы проникновения в инфраструктуру атакованных организаций. Обычно, хотя и не всегда, речь идет либо о фишинге, либо эксплуатации уже известных, но вовремя не закрытых уязвимостей. Предотвратить атаки обычно проще, чем устранить их последствия».

Роман Георгиев

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