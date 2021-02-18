Спецпроекты

Apple проигрывает суд создателю клона iOS

, Текст: Роман Георгиев

После неудавшейся попытки купить компанию Corellium, которая разрабатывает инструмент для создания виртуальных устройств под iOS, Apple пытается засудить ее за недобросовестное использование и нарушение DMCA. Пока суд отверг доводы о недобросовестном использовании системы.

Предновогодний проигрыш

В последних числах декабря 2020 г. корпорация Apple потерпела значительное поражение в судебном процессе, который был начат по ее иску против компании Corellium.

Corellium разрабатывает эмулятор операционной системы iOS, позволяющие создавать виртуальные устройства под управлением этой операционной системы. Формально — для аналитиков и разработчиков средств кибербезопасности. С точки зрения Apple, речь идет о нарушении прав на интеллектуальную собственность. В иске компания утверждает, что единственным назначением разработки Corellium является запуск неавторизованных копий iOS на сторонних устройствах. С точки зрения истца, Corellium осуществляет незаконную коммерциализацию продуктов Apple.

Иск изначально был подан в августе 2019 г. В январе 2020 г., как пишет VentureBeat, Apple добавила к исковому заявлению пункт о нарушении закона DMCA, который прямо запрещает обход средств защиты программных и аппаратных устройств.

apple600.jpg

Apple сдает позиции в затяжном суде с разработчиком клона iOS для анализа безопасности

Судья, однако, принял решение не в пользу Apple. В вердикте указывается, что разработка Corellium обеспечивает пользователям возможность просматривать и останавливать запущенные процессы, фиксировать состояние системы и производить некоторые другие операции, и это, вкупе с назначением и «общественной полезностью» продукта позволяет рассматривать его как пример fair use («правомерного использования») в рамках действующего законодательства.

Утверждения Apple о том, что Corellium действует недобросовестно, продавая свою разработку кому попало (в том числе потенциальным киберпреступникам) и не требуя от них немедленно сообщать о найденных уязвимостях в Apple, суд посчитал «малопонятным, чтобы не сказать, неискренним», поскольку в рамках собственной программы по поиску уязвимостей Apple таких требований не выдвигает.

Игра еще не окончена

Между тем, у Apple остается возможность продолжать преследовать Corellium в суде за неправомерный обход инструментов защиты при создании клона iOS.

Ссылаясь на закон DMCA, Apple указывает, что разработка Corellium позволяет запускать приложения в обход сервера авторизации и процедуры безопасной загрузки. Представители ответчика попытались и здесь выстроить защиту на принципе добросовестного использования, но судья не счел их аргументы достаточно убедительными.

Хотя иск был подан полтора года назад, этап его рассмотрения по существу еще впереди.

Разработку Corellium активно используют эксперты по безопасности iOS. Для них перспектива лишиться удобного инструмента из-за иска Apple — не из приятных.

Apple безуспешно пыталась выкупить Corellium еще в январе 2018 г., менее чем через полгода после появления стартапа на свет. Переговоры зашли в тупик, после чего Apple начала пытаться решить вопрос иначе.

Когда продолжится рассмотрение исков Apple, пока неизвестно.

«Судя по всему, разработка Corellium имеет неоднозначный юридический статус, и у Apple пока еще есть перспективы засудить компанию по DMCA, — считает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Однако даже промежуточная победа в целом повысила шансы Corellium выйти победителем. Во избежание этого Apple еще вполне может попытаться повторить попытку купить оппонента, но уже за куда большие деньги, чем те, которые она была готова выложить в 2018 г.».

Другие материалы рубрики

Бывший топ-менеджер «Ростелекома» арестован за взятки в нацпроекте «Цифровая экономика»

Россиянам начнут переводить зарплату по номеру телефона, чтобы спасти их от «зарплатного рабства»

Экс-главу спецслужбы арестовали по делу «питерских» связистов

Дуров займет $1 миллиард на развитие Telegram. Американцев не допустят

На «Сбер Еаптеку» конкуренты настучали в Генпрокуратуру. Ее обвинили в незаконной торговле лекарствами через интернет

Facebook заблокировал СМИ целого континента

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки на 23 февраля: выбор ZOOM

Лучшие бритвы до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Техноблог

Как почистить кэш в мессенджерах на смартфоне

Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: хиты продаж

Показать еще

Наука

Полет человека на Марс упростится — спасибо магнитному ракетному двигателю

Ученые нервничают: управлять сверхразумным ИИ будет невозможно

Роботы изо льда — дешёвая замена лунным автомобилям

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Advertisement Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам