Apple проигрывает суд создателю клона iOS

После неудавшейся попытки купить компанию Corellium, которая разрабатывает инструмент для создания виртуальных устройств под iOS, Apple пытается засудить ее за недобросовестное использование и нарушение DMCA. Пока суд отверг доводы о недобросовестном использовании системы.

Предновогодний проигрыш

В последних числах декабря 2020 г. корпорация Apple потерпела значительное поражение в судебном процессе, который был начат по ее иску против компании Corellium.

Corellium разрабатывает эмулятор операционной системы iOS, позволяющие создавать виртуальные устройства под управлением этой операционной системы. Формально — для аналитиков и разработчиков средств кибербезопасности. С точки зрения Apple, речь идет о нарушении прав на интеллектуальную собственность. В иске компания утверждает, что единственным назначением разработки Corellium является запуск неавторизованных копий iOS на сторонних устройствах. С точки зрения истца, Corellium осуществляет незаконную коммерциализацию продуктов Apple.

Иск изначально был подан в августе 2019 г. В январе 2020 г., как пишет VentureBeat, Apple добавила к исковому заявлению пункт о нарушении закона DMCA, который прямо запрещает обход средств защиты программных и аппаратных устройств.

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Судья, однако, принял решение не в пользу Apple. В вердикте указывается, что разработка Corellium обеспечивает пользователям возможность просматривать и останавливать запущенные процессы, фиксировать состояние системы и производить некоторые другие операции, и это, вкупе с назначением и «общественной полезностью» продукта позволяет рассматривать его как пример fair use («правомерного использования») в рамках действующего законодательства.

Утверждения Apple о том, что Corellium действует недобросовестно, продавая свою разработку кому попало (в том числе потенциальным киберпреступникам) и не требуя от них немедленно сообщать о найденных уязвимостях в Apple, суд посчитал «малопонятным, чтобы не сказать, неискренним», поскольку в рамках собственной программы по поиску уязвимостей Apple таких требований не выдвигает.

Игра еще не окончена

Между тем, у Apple остается возможность продолжать преследовать Corellium в суде за неправомерный обход инструментов защиты при создании клона iOS.

Ссылаясь на закон DMCA, Apple указывает, что разработка Corellium позволяет запускать приложения в обход сервера авторизации и процедуры безопасной загрузки. Представители ответчика попытались и здесь выстроить защиту на принципе добросовестного использования, но судья не счел их аргументы достаточно убедительными.

Хотя иск был подан полтора года назад, этап его рассмотрения по существу еще впереди.

Разработку Corellium активно используют эксперты по безопасности iOS. Для них перспектива лишиться удобного инструмента из-за иска Apple — не из приятных.

Apple безуспешно пыталась выкупить Corellium еще в январе 2018 г., менее чем через полгода после появления стартапа на свет. Переговоры зашли в тупик, после чего Apple начала пытаться решить вопрос иначе.

Когда продолжится рассмотрение исков Apple, пока неизвестно.

«Судя по всему, разработка Corellium имеет неоднозначный юридический статус, и у Apple пока еще есть перспективы засудить компанию по DMCA, — считает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Однако даже промежуточная победа в целом повысила шансы Corellium выйти победителем. Во избежание этого Apple еще вполне может попытаться повторить попытку купить оппонента, но уже за куда большие деньги, чем те, которые она была готова выложить в 2018 г.».