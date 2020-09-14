Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Злоумышленники «ломают» роутеры Cisco по всему миру

Безопасность Телеком Техника
, Текст: Роман Георгиев

DoS-уязвимость, выявленная в роутера Cisco, можно эксплуатировать с помощью специальных сетевых пакетов. Обновления еще нет, временное решение заключается в отключении ненужных протоколов соединения.

Пакеты зла

Корпорация Cisco предупредила о том, что киберзлоумышленники активно эксплуатируют уязвимость в программной оболочке Cisco IOS XR Network OS, которая используется в роутерах операторского класса.

Среди таких роутеров, по данным Bleeping Computer, платформы NCS 540 & 560, NCS 5500, 8000 и ASR 9000. Патч еще не выпущен, но компания предлагает временное решение.

Баг, получивший название CVE-2020-3566, присутствует в протоколе DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol). Злоумышленники могут вызвать исчерпание системной памяти, причем для этого не потребуется ни физический доступ к устройству, ни авторизация. Достаточно начать слать специальные IGMP-пакеты — как раз в некорректной обработке очередей протокола Internet Group Management Protocol проблема и заключается.

router600.jpg
Под угрозой оказались операторские роутеры Cisco

Уязвимость затрагивает все устройства на базе Cisco IOS XR при условии, что на них активирован многоадресный режим маршрутизации. Проверить, работает ли он, можно с помощью команды showigmpinterface. Если многоадресная маршрутизация отключена, команда вернет пустые значения.

log.jpg
На тех устройствах, где уязвимость подверглась эксплуатации, администраторы могут увидеть примерно такой лог

Обновления для уязвимой программной оболочки Cisco обещает выпустить в ближайшее время.

Меньше протоколов, меньше проблем

Что касается промежуточного решения, то Cisco предлагает реализовать ограничения на интенсивность трафика IGMP, а также заблокировать входящий DVRMP-трафик к интерфейсам, где включена многоадресная маршрутизация. Самым эффективным способом будет, впрочем, отключение маршрутизации IGMP — там, где в ней вообще нет необходимости.

«Чем меньше протоколов связи доступны для любого устройства, тем, понятное дело, меньше поверхность атаки, — говорит Дмитрий Кирюхин, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Так что если какой-то протокол вообще не используется в данной конкретной сети, правильнее всего будет принудительно деактивировать его. Это касается в принципе любых функций общедоступного устройства: всё ненужное следует выключить. Даже если известных уязвимостей там нет, ниоткуда не следует, что они не найдутся позднее».

Другие материалы рубрики

Gartner рекомендует три технологии для обеспечения безопасности облаков

Все современные смартфоны можно прослушивать через Bluetooth. Исправить это невозможно

Опасную «дыру» в своих картах Google смогла заделать со второго раза

Уязвимость Windows 10 позволяет записывать в системные папки что угодно

Загадочные DDoS-атаки «положили» ряд европейских провайдеров

Встроенный в Windows 10 антивирус можно использовать для загрузки вредоносов

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Следим за ребенком: 5 лучших приложений для родительского контроля для смартфонов

Лучшие ноутбуки с массой до 1,1 кг: легкие и компактные

Лучшие смартфоны до 15 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие веб-камеры до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Взрывающиеся звезды могли вызвать массовые вымирания на Земле

Найден математический способ повысить доверие к ИИ

На Луне нет кислорода, но она все-таки «ржавеет»

Новая 3D-печать совмещает два метода и делает детали прочнее
Показать еще
Самое время решиться на внедрение машинного обучения Самое время решиться на внедрение машинного обучения ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака Онлайн-конференция Онлайн-конференция "Предвидеть непредвиденное"