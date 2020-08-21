Украина построит гигантский ЦОД, чтобы сжечь лишнее электричество

На Украине появится ЦОД мощностью 1 гигаватт – он расположится на юге страны вблизи Запорожской АЭС. Сроки строительства пока не установлены, а объем инвестиций в его возведение составит около $700 млн.

СуперЦОД на Украине

На Украине будет возведен дата-центр мощностью 1 ГВт (гигаватт). Меморандум о его строительстве подписали украинская госкомпания «Энергоатом», крупнейший производитель электроэнергии на Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии страны, и компания ООО «H2», разрабатывающая экологичные энергетические решения.

В «Энергоатоме» называют будущий ЦОД «одним из крупнейших в Европе».

Зачем Украине гигантский ЦОД

Подписанный меморандум предусматривает постройку дата-центра вблизи Запорожской АЭС. По информации издания RusCable, пишущего о проблемах энергетики, возведение ЦОД, как и место его дислокации, напрямую связано с перепроизводством электроэнергии на юге Украины. В частности, перепроизводство привело к тому, что в июле 2020 г. руководство «Энергоатома» было вынуждено распорядиться о переводе одного из энергоблоков АЭС в резерв. По состоянию на август 2020 г. Запорожская АЭС состояла из шести энергоблоков, каждый мощностью 1000 МВт (мегаватт) или 1 ГВт.

Финансовая составляющая

Подписавшие договор стороны пока не раскрывают точный суммарный объем инвестиций в проект. По данным «Энергоатома», размер запланированных вложений должен достигнуть $700 млн.

Запорожская АЭС, источник энергии для будущего ЦОДа

При этом информацию об источниках средств «Энергоатом» и «Н2» не сообщают. Как пишет RusCable, речь идет о частных инвесторах, и в этом случае остается неизвестной роль государства в проекте.

Подробности неизвестны

На момент публикации материала представители «Энергоатома» и компании «Н2» не раскрывали детали о сроках строительства и приблизительной дате запуска ЦОД в эксплуатацию. Все технические параметры дата-центра тоже держатся в тайне, и пока известен лишь максимальный объем его энергопотребления.

Церемония подписания меморандума

С учетом этого, заявления представителей «Энергоатома» о принадлежности этого дата-центра к крупнейшим в среди европейских, подтверждений пока не имеют. В то же время при максимальной загрузке будущий украинский ЦОД будет потреблять одну шестую мощности, генерируемой Запорожской АЭС.

Крупнейшие поставщики услуг ЦОД России

После ввода в эксплуатацию нового украинского дата-центра он окажется значительно мощнее ЦОД, расположенных в России. В июле 2020 г. CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков услуг ЦОД в России.

По итогам 2019 г. на первом месте расположился «Ростелеком» с числом стоек 11497 суммарной мощностью 149 МВт, расположенных в 27 ЦОДах. Второе место заняла компания IXcellerate (3315 стоек в двух ЦОД на 26 МВт), а замыкает тройку лидеров DataPro – 2400 стоек, два ЦОД, 13,3 МВт.