Путин обрушился с критикой на неработающий Портал госуслуг

Владимир Путин прокомментировал сбои в работе сайта госуслуг, вызванные наплывом посетителей, желающих получить выплаты, положенные семьям с несовершеннолетними детьми. Портал был частично или полностью недоступен в течение полутора дней.



Мнение Президента России

Президент России Владимир Путин отреагировал на не работавший в течение длительного времени сайт госуслуг. Ресурс пропал из доступа после после президентского видеообращения 11 мая 2020 г., в рамках которого Путин пообещал единовременные выплаты каждой российской семье, в которой есть несовершеннолетние дети. Президент заявил, что Портал госуслуг не справился с потоком посетителей.

«Одиннадцатого числа после достаточно серьезной проработки с правительством, администрацией я предложил целый набор мер, связанных с поддержкой и граждан, наших людей, и бизнеса. Свыше миллиона поступило на следующий день заявок на Портал госуслуг от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка в семье до 15 лет включительно. И Портал госуслуг не справился с этим объемом обращений», – сказал Президент России. «Знаю, что сейчас коллеги из министерства связи работу наладили, но прошу вас обратить на это внимание так же, как и на другие вопросы подобного рода», – добавил Владимир Путин.

Кто сломал «Госуслуги»

Президент обратился к гражданам России 11 мая 2020 г в 16.00 по Москве. Он говорил, в том числе, о введении в России с 1 июня 2020 г. выплат семьям, в которых есть дети, не достигшие не 15, а 16-летнего возраста. Вместе с этим Владимир Путин подписал указ, о выделении в апреле, мае и июне 2020 г. средств в размере 5000 руб. семьям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет. Эта сумма будет выделена на каждого ребенка.

Заявление на получение выплат можно оформить через Портал госуслуг, и он вышел из строя практически сразу после обращения Владимира Путина, не выдержав наплыва россиян, желавших получить эти деньги. CNews удостоверился, что недоступны были настольная и мобильная версии сайта, а фирменное приложение отображало экран с загрузкой.

Зайти на «Госуслуги» и на Портал по получению пособий для детей было невозможно даже поздним вечером 12 мая 2020 года

Компания «РТ Лабс», дочернее предприятие «Ростелекома» и одновременно оператор Портала госуслуг, на запрос РБК назвала две причину выхода из строя государственного ресурса. Представители компании подтвердили, что «кратковременные ограничения» связаны с возросшей нагрузкой.

Позже «РТ Лабс» назвала другую причину сбоев в работе «Госуслуг». На этот раз представители компании связали их с нагрузочным тестированием в связи с планируемым большим количеством обращений. Также было сказано, что к вечеру 11 мая 2020 г. работа ресурса была восстановлена

Подлинная длительность сбоев

Нестабильная работа «Госуслуг» длилась больше суток – в 12 мая 2020 г. в 22.00 по Москве сайт открывался после нескольких попыток, но не позволял зайти в личный кабинет, выдавая сообщение о недоступности ресурса «по техническим причинам».

13 мая 2020 года работа «Госуслуг» была восстановлена

На момент публикации материала «Госуслуги» функционировали в штатном режиме.

Сбои затрагивали как основной Портал госуслуг, так конкретно сервис по получению обещанных Президентом России выплат. Он был запущен Минкомсвязи России 12 мая 2020 г. и доступен по адресу posobie16.gosuslugi.ru.

При этом, как пишет РБК, несмотря на тот факт, что ресурс по приему заявлений на выплаты в течение длительного времени был недоступен для россиян, представители Минкомсвязи заявили, что он был запущен практически сразу после обращения Владимира Путина и подписания им указа о дополнительных выплатах семьям с детьми.