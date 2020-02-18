«Мегафон» обновил мобильное приложение

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24 января «Мегафон» выпустил новое мобильное приложение с расширенной функциональностью личного кабинета. Скачать приложение можно в версиях, как для iOS, так и для Android.

Приложение «Мегафона» в Google Play

Основные изменения связаны с повышением «прозрачности» представляемой информации, удобства и наглядности ее отображения. Теперь, стоит зайти на главную страницу приложения, получаем практически всю необходимую основную информацию.

Главный экран приложения «Мегафона»

Наблюдаем номер телефона, в личном кабинете которого находимся, кстати, можно подключить в одно приложение сразу несколько номеров (как у меня и сделано), и управлять тарифами, доступными услугами и пополнением счетов сразу нескольких членов семьи. Вот, какая картина наблюдается по другому подключенному к приложению номеру:

Детализация по второму подключенному номеру

Под номером, строчкой ниже – доступный на сегодняшний день баланс, самая важная для любого абонента цифра – в моем случае это 2018 рублей на одном номере, 1293 – на другом.

Здесь же видны остатки по пакетам.

Отображение остатков по пакетам

Ниже видим «Истории». Здесь каждый день появляются все новые сообщения оператора, адресованные абонентам – это какая-то предположительно полезная информация о возможностях приложения. Сегодня «Мегафон» интересуется – убрал ли я уже елку… Впрочем, здесь иногда бывают и персональные предложения, мне еще ничего интересного не предложили, но говорят, что можно получить большой пакет трафика с минимумом затрат.

А вот ниже опять полезная информация – плашка с разбивкой расходов за февраль по категориям – можно сразу понять, куда, в основном, уходят деньги со счета абонента у оператора.

Если прокрутить экран, то под этой плашкой – название основных разделов меню, отсюда можно попасть практически всюду, куда обычно хочется попасть абоненту:

Навигация по приложению «Мегафона»

Особо отмечу раздел «Мой тариф», где можно проверить название своего тарифа и его основные параметры, раздел «Подключенные услуги», где можно быстро проверить, нет ли каких-то незнакомых вам платных сервисов (услугам с абонентской платой здесь посвящен отдельный раздел). Симпатичен и раздел «Роуминг», где можно проверить, какие условия предлагаются вам в той или иной стране.

Если тапнуть по плашке Расходы, попадем на экран, где наглядно отображается структура расходов с вашего счета за этот месяц, а также можно посмотреть расходы за предыдущие месяцы. Расходы за январь и февраль у меня выглядят так:

Расходы в приложении «Мегафон»

С такой наглядностью и детализации не нужно. Приятно, что выдержан легкий и прозрачный стиль подачи информации.

Закладка с расходами в приложении

Если с главной страницы тапнуть по символу ₽ в сиреневом кружке, попадем на экран пополнения счета, здесь предложены самые разные варианты.

Пополнение счета в приложении

Пополнение через с Google Pay супер удобно – требуется минимум телодвижений, буквально, в два-три прикосновения к экрану.

Удобен и Автоплатеж, который можно настроить так, что деньги с вашей картой будут переводиться не только на ваш счет, но также для пополнения счетов ваших близких.

Работа с финансами

В разделе «Финансы» (один из разделов в нижней части главного экрана), можно создать и подключить цифровую банковскую карту. Если взять тариф «Максимум», получаем бесплатное обслуживание счета в случае, если за месяц тратится более 30 тысяч рублей. На остаток обещаны высокие проценты – 10%, и еще кэшбэк 1.5%. Есть варианты и для тех, кто тратит в месяц меньше – Стандарт и Лайт.

Выводы

Приложение стоит поставить! Оно удобнее всех предыдущих способов посмотреть баланс, в нем есть масса другой необходимой информации. В целом получилось удобно и приятно в пользовании. Есть быстрый доступ к остаткам, данным тарифа, расходам в текущем периоде – практически в любой основной раздел можно попасть с главного экрана. Так что скачивайте, осваивайте и, скорее всего, вы не пожалеете!