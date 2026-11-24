Компания «СиСофт Девелопмент» выпустила Service Pack 3 для Model Studio CS и «CADLib Модель и Архив». В пакет обновлений вошел набор изменений и улучшений. Об этом CNews сообщил представитель «СиСофт Девелопмент».

В «CADLib Модель и Архив» сократилось время поиска пересечений и добавления результатов в базу данных. При открытии проекта теперь можно настраивать загрузку коллизий в зависимости от их статусов. Быстрее устанавливается соединение с базами, содержащими большое количество пользовательских заметок. Для обмена данными реализован параллельный импорт IFC, доработаны экспорт и импорт замечаний в формате BCF, реализован экспорт каталогов в MLT.

В «Model Studio CS Строительные решения» оптимизирована работа с узлами металлопроката. Уточнена работа инструментов формирования отверстий и армирования, а также отображение штриховок в экспликациях многослойных конструкций пола и заполнение ведомостей отделки помещений. При работе с витражами реализовано автоматическое размещение панели, если из схемы разрезки удаляются отдельные части.

В продуктах «Model Studio CS Трубопроводы, Отопление и вентиляция, Водоснабжение и канализация» уточнена работа с оформлением проекций и узлами, скорректирован подбор тройников при соединении трубопроводов. Также уточнена работа инструментов расчета изоляции и редактирования параметров наружных инженерных сетей, в том числе уклонов трасс с вертикальными участками и значений перепадов на плане. В «Model Studio CS Технологические схемы» скорректирована работа с удалением скрытых участков линий и назначением параметров их сегментам в окне «Спецификатор».

В «Model Studio CS Кабельное хозяйство» скорректированы алгоритмы трассировки кабелей, в том числе при работе со скрытой геометрией трасс и угловыми секциями. Повышена надежность операций прокладки кабеля от разделителя и перекладки кабелей с конструкций.

В «Model Studio CS Электрика» расширены инструменты работы с зонами освещения. Пользователи могут повторно генерировать светильники на любом сохраненном этапе работы с зоной освещения и формировать отчеты по отдельным зонам. Обновлены механизмы обнаружения и выбора светильников, доработана фильтрация светильников, для которых нет IES-файла. При расчете освещения угол наклона светильников стал учитываться более точно. Помимо этого, изменен механизм трассировки однолинейных схем.

В Model Studio CS ЛЭП изменения затрагивают работу с планами и профилями, формирование спецификаций материалов и ведомостей отвода земли. В частности, восстановлена возможность создания спецификаций материалов и формирования ведомости временного отвода земли. При подготовке ведомости постоянного отвода уточнено определение собственников.

В «Model Studio CS Генплан» обновлены инструменты создания проездов и импорта LandXML. Теперь при проектировании можно задавать цвет осевой линии и площадки, а также использовать привязку к линиям проездов при размещении площадок. Усовершенствовано построение структурных линий по полилиниям с дуговыми сегментами, скорректирована работа табличного редактора при задании уклонов и ручном вводе высотных отметок для водоотводных сооружений.

Изменения коснулись и общих инструментов Model Studio CS: доработано назначение объемов работ дочерним элементам по всем выбранным объектам, а в менеджере библиотек оптимизирована работа с миникаталогами, содержащими выборки и классификаторы.

Перечень обновлений и новых функций пользователи могут запросить у своего поставщика.

Service Pack 3 предоставляется пользователям с действующей подпиской. Продукты линейки Model Studio CS доступны по постоянной лицензии, а также по лицензиям сроком на один или два года. Приобрести программное обеспечение и получить консультацию по обновлению можно у авторизованных партнеров «СиСофт Девелопмент» или направив запрос через сайт компании.