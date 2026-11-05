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«М.Видео» россияне потратили 149 млрд руб. на телевизоры за девять месяцев 2026 года

«М.Видео» подвела итоги российского рынка телевизоров за девять месяцев 2026 г. По данным аналитической компании ICMR (ex ГФК-Русь), с января по сентябрь россияне потратили на телевизоры около 149 млрд руб. Продажи выросли на 6% в количественном выражении и на 5,2% в денежном по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Расчетная средняя стоимость проданного телевизора за девять месяцев 2026 г. составила около 29 тыс. руб., снизившись на 0,8% год к году. В III квартале 2026 г. средняя стоимость проданного телевизора выросла на 14,3% год к году — до 31,1 тыс. руб. Такую динамику нельзя объяснять только изменением себестоимости. Существенную роль играет перераспределение спроса в пользу больших диагоналей и более технологичных моделей. Телевизоры с диагональю от 75 дюймов составили около 3% продаж в штуках, но обеспечили больше половины прироста рынка в денежном выражении. Их продажи в натуральном выражении увеличились на 33% год к году.

Одновременно растет значение качества изображения. Две модели, ставшие лидерами III квартала 2026 г. по выручке, — 55-дюймовые телевизоры с подсветкой MiniLED и средней ценой продажи около 60 тыс. руб. Это показывает, что современные технологии востребованы и в привычных диагоналях.

Интерес к технологичным решениям заметен и в компактных форматах: продажи OLED-телевизоров диагональю 42–48 дюймов выросли на 71% в штуках. Таким образом, средняя стоимость покупки увеличивается в том числе за счет выбора более высокого класса техники — как по размеру экрана, так и по качеству изображения.

На фоне роста рынка особенно заметна динамика отдельных производителей. Продажи телевизоров TCL увеличились на 58% в денежном выражении и на 38,4% в штуках. У Hisense рост составил 30,3% в деньгах и 29,9% в количественном выражении. Xiaomi также завершила девять месяцев с положительной динамикой: продажи бренда выросли на 18,8% в денежном выражении и на 11,5% в штуках.

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Рейтинг наиболее востребованных моделей совпал по двум показателям — количеству проданных устройств и денежному обороту. В пятерку лидеров вошли: TCL 55C6K; TCL 65C6K; Xiaomi TV A 43 2026; Xiaomi TV A Pro 55 2026; Hisense 55U7S.

Иван Баратынский, руководитель Департамента «Кино и звук» компании «М.Видео»: «Телевизор остается одной из ключевых покупок для дома, но сценарии его использования давно вышли за рамки обычного просмотра телепередач. В 2026 г. интерес к категории поддерживал в том числе Чемпионат мира по футболу: крупные спортивные события традиционно повышают внимание к качеству изображения и размеру экрана. Сегодня телевизоры используют для просмотра фильмов и сериалов на онлайн-платформах, спортивных трансляций, игр и другого цифрового контента. При этом покупателю важно не просто выбрать диагональ побольше, а найти баланс между качеством изображения, возможностями устройства и стоимостью. Поэтому на рынке одновременно востребованы модели для повседневного использования и телевизоры с расширенными характеристиками. Для производителей это означает необходимость предлагать решения для разных запросов, а для покупателей — возможность выбирать из широкого ассортимента».

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