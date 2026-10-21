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Обновление платформы SimpleOne 1.36.0 усиливает защиту данных и упрощает работу со списками

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) выпустила версию 1.36.0 Low-code GenAI платформы. Обновление усиливает контроль доступа к файлам и делает работу со списками и фильтрами удобнее. Также в новой версии появилась возможность задавать собственные короткие заголовки для полей, выводимых через цепочки связанных записей (dot-walking). Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Основное улучшение в новой версии — защищенный доступ к файлам. Вложения и изображения в записях теперь открываются и скачиваются с учетом прав пользователя, поэтому файл увидит только тот, у кого есть на это права.

Кроме того, в обновлении упростили работу с фильтрами и добавили ротацию токенов авторизации через API. Ссылки на список с фильтром больше не ограничены по длине, и даже сложный набор условий можно передать коллеге одной ссылкой, и он увидит те же записи — например, все открытые обращения конкретного клиента. Добавлен API-метод для обновления токенов авторизации: интеграторы, которые настраивают вход через внешние системы, могут обновлять токен авторизации до его истечения, и пользователю не приходится заново входить в систему во время длительной работы.

Заголовки в списках на платформе стали компактнее. Теперь у администратора есть возможность задавать собственные короткие заголовки для полей, которые формируются через цепочки связанных записей (dot-walking). Вместо длинных технических названий можно использовать понятные пользователю краткие формулировки, списки выглядят аккуратнее и легче читаются. В дальнейшем такой подход планируется развивать и для форм.

Также заменена библиотека, отвечающая за визуальное отображение отчетов. Существующие отчеты и привычные сценарии работы остаются прежними, а у платформы больше нет зависимости от проприетарного компонента. Это основа для дальнейшего развития отчетов.

«Заказчики переносят на единую платформу процессы все большего числа подразделений, поэтому растут требования к разграничению доступа к данным, интеграции с корпоративными системами аутентификации и независимости продукта от сторонних проприетарных компонентов. Поэтому в каждом обновлении мы закрываем такие требования, чтобы заказчики могли планировать развитие систем на несколько лет вперед. Безопасность данных и технологическая независимость остаются приоритетами нашей дорожной карты», — сказал Илья Радченко, директор по платформенным продуктам SimpleOne, корпорация ITG.

Также в обновление вошел ряд других исправлений и технических улучшений, направленных на повышение удобства работы с платформой. Новая версия платформы доступна текущим клиентам SimpleOne по запросу.

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