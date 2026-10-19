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Т2 запустил виртуальные примерочные в салонах связи

Т2, российский оператор мобильной связи, создал возможность примерить мерч Т2 в салонах связи. Посетители точек продаж могут протестировать умную примерочную со встроенным искусственным интеллектом более чем в 50 салонах. Количество успешных сессий за время тестирования проекта доросло до 1000. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Примерить мерч Т2 «на себе» теперь можно в салонах связи Т2 – для этого на местах установили умные примерочные, работающие на базе искусственного интеллекта. Процесс интуитивен: гость выбирает модель на виртуальной витрине, делает фото через встроенную камеру и указывает базовые параметры – пол, рост, вес. За 30 секунд алгоритм анализирует данные, подбирает точный размер и визуализирует образ прямо на экране.

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Пилотирование примерочных началось в августе 2026 г., за это время клиенты успели совершить около 1000 успешных сессий, купили товар после примерки – 150 раз. Встроенные панели расположены в более чем 50 салонах связи Т2 по всей стране. С учетом текущего внимания к проекту Т2 продлевает размещение виртуальных примерочных в салонах связи до конца 2026 г. Дополнительной регистрации для тестирования технологии не требуется.

Денис Голещихин, директор по продажам на массовом рынке Т2: «Виртуальные примерочные – это инновационный проект, который трансформирует привычный клиентский опыт, стирая границы между физическим магазином и цифровыми технологиями. Интерактивный подход превращает посещение салона в увлекательное интерактивное событие. Мы оценили отклик покупателей и примем меры по масштабированию решения на большее количество салонов Т2 в регионах присутствия».

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