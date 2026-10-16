Объем потребления токенов при работе с ИИ-сервисами в Сбере достиг 9 трлн в месяц

В августе 2026 г. ежемесячное потребление токенов для генеративной разработки в Сбербанке достигло 9 трлн. В среднем один разработчик в команде теперь использует более 22 млн токенов каждый месяц. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Проникновение агентной разработки с августа 2026 г. выросло в три раза и составило 100% — каждый инженер банка использует ИИ-инструменты в ежедневной работе. Команды продолжают активный переход на мультиагентное приложение GigaCode Desktop. На сегодняшний день платформа достигла отметки в 4 тыс. ежедневных пользователей.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «Значительная часть интеллектуального труда до сих пор состоит из операционной рутины: поиска информации, оформления документов, аналитики, подготовки отчётов и постоянного переключения между приложениями. На эти процессы уходит значительная часть рабочего времени. ИИ-агенты способны взять их на себя, экономя каждому сотруднику несколько часов в неделю. При работе со сложными бизнес-процессами GigaCode Desktop переводит работу из формата отдельных диалогов в режим управления группой автономных агентов. Платформа ускоряет командную работу и органично дополняет линейку решений, заложенных в наше руководство AI-Disrupt PDLC».

GigaCode Desktop — мультиагентное приложение для управления жизненным циклом разработки. Это универсальное приложение объединяет команду специализированных ИИ-агентов в едином интерфейсе, расширяя применение технологий искусственного интеллекта за пределы написания кода. GigaCode Desktop — оркестрируемая экосистема узкопрофильных агентов. Они работают синхронно: совместно ищут информацию, анализируют документы, формируют отчёты и презентации, отслеживают промежуточные результаты и согласуют действия. Автоматизация рутины позволяет сотрудникам переключиться на сложные аналитические и креативные задачи. Решение ориентировано не только на разработчиков, но и на широкий круг специалистов.