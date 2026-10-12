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«Диасофт» стал лидером рейтинга российских low-code-платформ с искусственным интеллектом по версии CNews

Экосистема разработки Digital Q от компании «Диасофт» заняла первое место в рейтинге российских low-code платформ с искусственным интеллектом, подготовленном аналитиками CNewsMarket в рамках обзора «Российские лоукод-платформы 2026».

При составлении рейтинга эксперты CNewsMarket оценивали функциональные возможности российских low-code платформ в области применения искусственного интеллекта. В число критериев вошли разработка ИИ-агентов на базе движка бизнес-процессов, использование моделей машинного обучения для обработки данных, автоматизированное проектирование бизнес-процессов по текстовому описанию и документам, генерация аналитических панелей, проверка процессов на соответствие требованиям регуляторов и интеграция с различными ИИ-моделями.

Экосистема Digital Q получила высокую оценку благодаря комплексному подходу к использованию искусственного интеллекта на всех этапах разработки корпоративных информационных систем. В отличие от решений, в которых ИИ выступает преимущественно в роли ассистента в low-code конструкторе или как отдельный сервис для разработчика, в Digital Q обеспечена его интеграция в единый управляемый процесс создания и развития программного обеспечения.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

В экосистеме Digital Q искусственный интеллект применяется для работы со спецификациями, создания и проверки программных артефактов, синхронизации low-code компонентов и контроля изменений. Взаимодействие между продуктами экосистемы обеспечивается в том числе с помощью платформы управления ИИ-решениями Digital Q.Agents и инструментов на базе протокола MCP.

Как отмечают аналитики CNewsMarket, такой подход позволяет перейти от использования отдельных ИИ-инструментов к построению целостной экосистемы разработки, в которой генерация кода, проверка его соответствия спецификациям и синхронизация компонентов объединены в единый технологический процесс.

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