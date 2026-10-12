«АльфаСтрахование»: 90% страховых случаев в киберстраховании связаны с шифрованием

90% страховых случаев по киберстрахованию, зафиксированных «АльфаСтрахование» с начала 2025 г. по сентябрь 2026 г., были связаны с шифрованием информационных систем. Такие инциденты приводили к убыткам у компаний промышленного, торгового и финансового секторов. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахования».

По статистике компании, наиболее распространенный киберриск для застрахованного бизнеса – целенаправленные атаки, при которых злоумышленники шифруют или уничтожают данные, нарушают доступ к критическим информационным системам и сайтам.

При крупном инциденте основной ущерб часто связан с остановкой работы компании. Длительный простой приводит к потере доходов и может поставить под угрозу финансовую устойчивость предприятия. Киберстрахование включает покрытие таких рисков простоя бизнеса.

Одновременно возникают внеплановые расходы на расследование атаки, привлечение внешних специалистов и восстановление систем. Дополнительных затрат может потребовать работа юристов, общение с клиентами и регуляторами.

Даже при наличии резервных копий восстановление требует времени и денег. Специалистам необходимо подготовить безопасную инфраструктуру, проверить сохраненные данные и убедиться, что злоумышленники больше не имеют доступа к системам. Только после этого их можно безопасно вернуть в работу.

Так, в ходе одного из инцидентов, произошедших с крупным региональным ритейлером – клиентом «АльфаСтрахование», злоумышленники зашифровали все ключевые информационные системы и удалили резервные копии.

Кибератака затронула розничную сеть, логистику, бухгалтерию и складские комплексы, нарушив доступ к электронным архивам и базам данных компании. На время восстановления систем ритейлеру пришлось даже перейти на бумажный учет.

«Программного обеспечения, которое бы на 100% защищало компанию от кибератак, не существует. Поэтому важно использовать весь арсенал в борьбе с кибермошенниками: это и техническая защита, и специальные процессы по дублированию, «бэкапированию» систем, баз данных, и обучение персонала. Это помогает снизить риск как внешней атаки, так и проникновения злоумышленников через сотрудников. Также важно иметь полис киберстрахования, который поможет покрыть убытки, если атака все же произойдет», – сказал Владимир Скворцов, генеральный директор «АльфаСтрахование».