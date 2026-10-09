Cloud4U открыл бронирование стойко-мест в дата-центре «Марфино»

Облачный провайдер Cloud4U начал принимать заявки на размещение оборудования в строящемся дата-центре «Марфино» в Московской области. Стойко-места первой очереди можно забронировать до ввода объекта в эксплуатацию. Об этом CNews сообщили представители Cloud4U.

Площадка строится под уровень надежности Tier IV и рассчитана на 2 тыс. стойко-мест мощностью 15 кВт. Энергоснабжение будет идти от трех источников: внешней сети, собственной газовой генерации и дизельных электростанций. Физическая защита включает охраняемый периметр и защиту от беспилотников. Часть инфраструктуры уже работает: ранее Cloud4U подключил к площадке 150 кВт и разместил первые контейнерные ЦОД, которые принимают оборудование заказчиков.

Емкость доступна в трех форматах: отдельные стойко-места, выделенный машинный зал или контейнерный ЦОД на площадке заказчика. Условия и очередность размещения фиксируются в момент подачи заявки, поэтому переезд можно спланировать заранее: выбрать зал, согласовать мощность на стойку и увязать сроки с поставкой оборудования. Заявку можно оставить на официальной странице площадки.