Соискатели вдвое чаще стали откликаться на вакансии сельскохозяйственных рабочих — «Авито Работа»

Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику откликов на вакансии рабочих и линейных специалистов за январь–сентябрь 2026 г. и определили профессии с наибольшим приростом интереса соискателей. Лидерами стали сельскохозяйственные рабочие: число откликов на предложения для них увеличилось более чем вдвое (+110%) по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. В среднем работодатели предлагали на этой позиции 77,04 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

На втором месте — автожестянщики: за год число откликов на вакансии для них выросло в два раза (+102%). Эти специалисты восстанавливают кузовные детали автомобилей, устраняют вмятины и другие повреждения. Средние зарплатные предложения для этих специалистов составили 138,17 тыс. руб/мес.

Тройку лидеров замыкают дорожные мастера. Число откликов на вакансии для них увеличилось на 89% год к году, а средние предлагаемые зарплаты составили 137,46 тыс. руб/мес. Такие специалисты организуют работы по строительству, ремонту и содержанию дорог, контролируют их качество и соблюдение сроков.

«Сельскохозяйственные рабочие традиционно востребованы компаниями в период посевной и уборочной, но в этом году мы наблюдаем и устойчивый интерес соискателей к этой отрасли. Рост откликов связан с повышением зарплатных предложений и расширением мер поддержки со стороны работодателей. Автожестянщики и дорожные мастера — это специалисты, которых не готовят массово, поэтому конкуренция за них растет. Мы также фиксируем рост интереса к промышленным специальностям: в транспортном машиностроении и производстве электро- и оптического оборудования число откликов увеличилось на 27% и 23% соответственно. Вакансии в этих сферах часто предполагают обучение, питание, компенсацию проезда, ДМС и другие бонусы, что делает их привлекательными для соискателей», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».