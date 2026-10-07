Selectel разместил два выпуска облигаций на общую сумму 10 миллиардов рублей

Selectel, провайдер ИT-инфраструктуры, сообщает об успешном закрытии книги заявок в рамках размещения на Московской бирже двух выпусков облигаций серии 001P-09R и 001P-10R — с переменным и фиксированным купоном соответственно. Совокупный объем размещения был увеличен вдвое до 10 млрд руб. на фоне высокого спроса со стороны инвесторов. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Объем выпуска с переменным купоном (001P-09R) составил 8 млрд руб. Итоговая ставка купона установлена на уровне Ключевой ставки Банка России + 2 процентных пункта.

Объем выпуска с фиксированным купоном (001P-10R) составил 2 млрд руб. Ставка купона зафиксирована на уровне 16,25% годовых.

Срок обращения каждого из выпусков — 3,5 года (1 260 дней) с ежемесячными выплатами купона. Оба выпуска предполагают амортизацию: 40% от номинальной стоимости будут погашены через 2 года (по итогам 25-го купонного периода), оставшиеся 60% — по истечении срока обращения (в дату погашения 42-го купона).

Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на инвестиционную программу Selectel для масштабирования бизнеса на фоне продолжающегося роста облачного рынка.

«Биржевые облигации остаются одним из ключевых инструментов финансирования инвестиций в перспективные направления бизнеса Selectel. Структура двух выпусков позволила учесть текущую рыночную конъюнктуру и сформировать сбалансированные параметры для инвесторов, что обеспечило переподписку книги заявок более чем в 2,5 раза. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил нам увеличить объем размещения и привлечь дополнительные средства, которые будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии роста бизнеса», — сказал Олег Любимов, генеральный директор Selectel.

Сбор заявок прошел 6 октября 2026 г. путем открытой подписки. Техническое размещение и старт торгов запланированы на 13 октября 2026 г.