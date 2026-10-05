Разделы

Бизнес Кадры
|

Соискатели стали реже пропускать собеседования без уважительных причин

По оценкам рекрутеров, неявку на собеседование без уважительных причин реже всего позволяют себе претенденты на руководящие позиции. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Средний процент неявившихся без уважительной причины в 2026 г.: 8% — среди руководителей, 18% — среди линейных менеджеров и специалистов и 35% — среди рабочего и младшего персонала. В 2024 г. было 18, 30 и 40% соответственно. Рабочий персонал остается самой рисковой группой: у 4 из 10 рекрутеров до собеседований не доходит каждый второй рабочий.

Стопроцентная явка на собеседования в 2026 г. зафиксирована в 36% компаний, искавших руководителей, в 10% — линейных специалистов и рабочих. В 2024 г. эти показатели составляли 22%, 8% и 3%.

Влияние внешних факторов на посещение интервью в 2026 г. рекрутеры отмечают значительно реже: на зависимость явки от погоды указали 49% против 62% в 2024 г., дня недели — 33% против 47%, времени суток — 32% против 52%. Мотивация кандидатов выше: когда вакансий меньше (минус 18% за год), а резюме больше (+32%), люди более ответственно относятся к каждому интервью.

Баланс сил на рынке труда за два года изменился. Однако дефицит рабочих по-прежнему остается значительным. Вероятно, поэтому рабочий персонал даже в новых условиях пропускает собеседования чаще других. Очевидно, что в найме критически важных позиций стоит учитывать человеческий фактор, а для массового подбора — закладывать риск неявки в план.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Грани искусственного интеллекта: как компании внедряют ИИ в реальную практику
Грани искусственного интеллекта: как компании внедряют ИИ в реальную практику цифровизация

Населенных пунктов: 217

Время проведения: 17 августа — 25 сентября 2026 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала с опытом подбора указанных категорий работников

Размер выборки: 1000 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

В России создан первый в мире 3D-принтер с автоматической сменой печатающих голов

Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе

Удар по VPN. Власти вернулись к идее брать отдельную плату за международный трафик

Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников

Aliexpress открыл охоту на российских ИТ-шников. Надо знать C# и Go и уметь обучать ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще