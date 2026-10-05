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Сервис путешествий «Туту» запустил приложение для смарт-часов

Сервис путешествий «Туту» запустил приложение для устройств Huawei Watch, которое показывает данные о билетах, заказах и предстоящих поездках на экране часов. В приложении видны ближайшая и будущие поездки, текущий маршрут, дата и время отправления, номер рейса и статус бронирования. Отсюда же можно быстро открыть билет. Об этом CNews сообщили представители «Туту».

Часы получают данные из приложения «Туту» на смартфоне, которое можно установить через Huawei AppGallery. Для этого умные часы должны быть подключены к телефону, а приложение «Туту» на нем запущено и настроено. Приложение доступно на моделях Huawei Watch 5 и выше.

Ранее в ИИ-помощника Celia на устройствах Huawei был встроен MCP-сервер «Туту»: через него ИИ-ассистент может искать билеты и отели в сервисе путешествий «Туту» прямо в процессе диалога.

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