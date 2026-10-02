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Т2 представил собственное исследовательское направление на базе big data и ИИ

Т2, российский оператор мобильной связи, представил собственную продуктовую матрицу для рынка исследований. Подход Т2 будет совмещать классический дизайн исследования, большие данные, машинное обучение, а также продукты на базе искусственного интеллекта. ИИ-интервьюер – первое такое решение в линейке оператора. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Т2 представил профессиональному сообществу исследователей новый подход к анализу рынков и потребителей. Решение построено на синтезе нескольких направлений: классических количественных и качественных исследований, big data о фактическом цифровом поведении пользователей, технологии машинного обучения и искусственного интеллекта.

Базой для создания нового направления стал ИИ-интервьюер – продукт от Т2, позволяющий масштабировать качественные исследования за счет возможностей искусственного интеллекта. ИИ-интервьюер автоматизирует все этапы исследовательского процесса – от проведения интервью до структурирования и анализа материала.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Подход объединяет несколько слоев данных и методов сбора в рамках одного исследовательского дизайна. В результате бизнес получает не просто данные для собственного анализа, а комплексные решения и рекомендации, основанные на реальных паттернах потребительского поведения, рыночных трендах и поведении конкурентов. Это помогает точно концентрировать рекламные активности, эффективно развивать дистрибуцию и подстраивать продукты под изменение поведения пользователей.

Александр Сафонов, руководитель департамента развития продуктов больших данных Т2: «Пришло время перейти от экспертизы в big data и территориальном анализе к исследовательским продуктам нового поколения. Т2 выходит на профессиональную площадку не только как обладатель различного вида уникальных данных, но и как разработчик самостоятельных исследовательских продуктов, технологий и методологических подходов. Мы формируем исследовательскую продуктовую модель, в которой разные источники данных не конкурируют друг с другом, а используются совместно для более глубокого понимания потребителей и решения бизнес-задач».

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