Разделы

Интернет E-commerce Интернет-реклама
|

Крупные e-commerce-площадки объединили рекламные возможности в едином личном кабинете

«Купер», «Самокат» и «Мегамаркет» запустили единый личный кабинет, который объединяет рекламные возможности трех e-commerce-сервисов. Через единый кабинет рекламодатели смогут запускать кампании на нескольких площадках, управлять размещениями и оценивать их результаты. Об этом CNews сообщили представители «Купера».

Новый кабинет должен упростить работу компаний с retail media: рекламодателям не придется отдельно настраивать кампании и собирать аналитику по каждой площадке. Единый контур сократит объем операционной работы и позволит быстрее запускать размещения и управлять бюджетом на основе общей отчетности.

Retail media остается одним из самых быстрорастущих сегментов рекламного рынка. По данным исследования Okkam Trade Marketing, в России он вырос на 57% год к году в 2025 г.

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации
Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

Развитие единого личного кабинета возьмет на себя Дмитрий Трубицин, директор рекламного бизнеса и стратегических партнерств, «Самокат»: «Retail media становится рекламным каналом, который позволяет брендам работать с аудиторией непосредственно в момент выбора и покупки. Поэтому интерес к нему растет не только у крупных компаний, но и у малого и среднего бизнеса. Для дальнейшего развития рынка важно делать такие инструменты проще и доступнее, чтобы больше компаний могли запускать рекламу».

К концу 2026 г. рекламодателям будет доступно более 25 рекламных форматов на пяти партнерских площадках. Также появится улучшенный аукционный алгоритм с ML-рекомендациями по ставкам и прогнозными показателями для разных форматов. В 2027 г. компания сосредоточится на создании ИИ-стратегий продвижения, добавлении товарных форматов, расширении партнерских витрин и подключении новых моделей оплаты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении

Потребление интернет-видео в России растет за счет замедленного YouTube

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании

В российской ИТ-сфере нашествие «зомби-доменов». Ущерб исчисляется сотнями миллионов

Kubernetes растет быстрее, чем компании успевают им управлять

Хакеры крадут криптовалюту через расширения браузера Chrome. Россияне тоже в опасности

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители воздуха для осени: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком в 2026 году: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще