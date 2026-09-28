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«Диасофт» реализовал учет сделок с кредитно-дефолтными свопами

Компания «Диасофт» расширила функциональность решения «Дилерские операции» (Digital Q.Treasury). В нем была реализована поддержка учета сделок с кредитно-дефолтными свопами (CDS) для внебиржевых операций. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Развитие этого направления особенно актуально на фоне планов Банка России по введению в регулирование кредитных цифровых финансовых активов (ЦФА) и кредитно-дефолтных свопов. Использование CDS должно способствовать распределению кредитных рисков и снижению их концентрации, а регуляторное признание инструмента позволит банкам эффективнее управлять капиталом.

В решении Digital Q.Treasury автоматизированы основные процессы бэк-офисного сопровождения внебиржевых сделок с CDS: регистрация и верификация сделок; корректировка и отмена сделок; проведение расчетов; формирование необходимой отчетности.

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Новая функциональность дополняет уже реализованные в решении возможности по автоматизации операций с различными видами производных финансовых инструментов. Digital Q.Treasury поддерживает учет внебиржевых свопов на совокупный доход (TRS), процентных и валютно-процентных свопов, товарных деривативов, а также передачу данных об операциях в торговые репозитарии.

Решение «Дилерские операции» позволяет финансовым организациям автоматизировать полный цикл сопровождения сделок с производными финансовыми инструментами и адаптировать процессы к изменяющимся требованиям регулирования.

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