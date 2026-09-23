GigaCode Desktop — мультиагентное приложение Сбербанка для управления жизненным циклом разработки продуктов — стало доступно бизнесу

Сбербанк объявляет о запуске нового функционала SaaS-версии ИИ-ассистента разработчика GigaCode для корпоративных клиентов. Теперь бизнесу доступен GigaCode Desktop — инструмент, объединяющий множество агентов, которые упрощают выполнение типовых задач: от поиска информации и анализа документов до подготовки отчетов и презентаций. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

GigaCode Desktop не ограничивается только лишь работой с кодом. Инструмент может быть востребован в самых разных подразделениях компании, но в первую очередь — у аналитиков, продакт-менеджеров, руководителей проектов и сотрудников со смежными ролями. Благодаря GigaCode Desktop они могут сосредоточиться на нестандартных, креативных задачах, передав рутинные процессы искусственному интеллекту.

Ранее GigaCode был протестирован на внутренних бизнес-процессах Сбербанка. Пилотный проект подтвердил высокую эффективность решения. Он помог повысить производительность команд управления продуктами и бэк-офиса.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Мы видим высокий интерес к продукту со стороны компаний, где велика роль внутренней разработки и множество процессов завязано на оформление документации, аналитику и маркетинг. В частности, запросы поступают от девелоперов, инжиниринговых компаний и телеком-сектора. Запуск GigaCode Desktop — наглядный пример нашего подхода к созданию технологических решений: сначала мы внедряем продукт в собственные процессы, оттачиваем его на реальных задачах и добиваемся максимальной эффективности, а уже затем предлагаем проверенный инструмент рынку. Мы убеждены, что именно такая практика позволяет нам гарантировать высокое качество и реальную бизнес-ценность для клиентов каждого продукта».

Всем действующим клиентам функциональность GigaCode Desktop будет доступна после планового обновления ИИ-ассистента GigaCode. Новые пользователи смогут протестировать возможности как самого GigaCode, так и нового расширения Desktop в рамках бесплатного периода.