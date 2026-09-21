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Онлайн-предприниматели могут принимать платежи через ИИ-агентов с «ЮKassa»

Бизнес получил возможность подключить ИИ-агентов к платежной системе за несколько минут — без написания кода. «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») запустила MCP-сервер — решение, которое позволяет делегировать нейросетям рутинные финансовые задачи. ИИ-агенты смогут выставлять счета и формировать ссылки на оплату, для этого не понадобится привлекать разработчиков. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

ИИ-агенты уже отлично работают в чатах поддержки: консультируют клиентов, собирают заказы и подбирают варианты доставки. Новый инструмент от «ЮKassa» открывает для них еще одну возможность использования — агентскую коммерцию. Теперь в диалоге с менеджером или клиентом ИИ-агент может мгновенно сформировать ссылку на оплату или выставить счет, позволяя завершить сделку прямо в чате.

Это особенно актуально для малого и среднего бизнеса: ретейла, туризма, сегмента цифровых товаров, облачных и подписочных сервисов. Эти категории часто ограничены в ресурсах на сложную разработку, но заинтересованы в автоматизации рутины.

В основе технологии лежит открытый стандарт Model Context Protocol (MCP), который связывает языковые модели с внешними сервисами. Чтобы научить своего ИИ-агента работать с платежами, предпринимателю достаточно указать в его настройках адрес MCP-сервера «ЮKassa» и ввести ключ авторизации. Интеграция совместима с большинством популярных платформ и конструкторов агентов. Агент может работать как напрямую с клиентом, так и через менеджера — в зависимости от прописанного функционала.

Пример сценария: менеджер или клиент выбирает товар или услугу, а ИИ-агент сразу формирует ссылку на оплату и отправляет ее в тот же диалог. Для сервисов с подпиской агент может выставить новый счет на продление. Для руководителя или менеджера — по запросу показать статистику: сколько оплат прошло за день и на какие суммы. Все это — без входа в личный кабинет и без участия разработчика.

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Архитектура учитывает требования безопасности. ИИ-агент формирует ссылки на оплату и получает статистику, однако самостоятельно инициировать движение денег не может. При необходимости доступ агента к «ЮKassa» отключается мгновенно.

«Мы видим, что ИИ-агенты становятся рабочим инструментом бизнеса, а не экспериментальной технологией. Наш MCP-сервер — первый шаг к агентской коммерции, когда предприниматели смогут создавать агентов на базе платежной инфраструктуры, делиться ими с коллегами и использовать решения других участников рынка», — сказал директор по корпоративным продуктам «ЮMoney» Дмитрий Гнилица.

Функционал доступен для подключения. Развитие направления будет происходить на основе обратной связи от пользователей.

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