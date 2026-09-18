«Газпром нефть» привлечет роботов к строительству дорог

В России появился консорциум, который займется внедрением беспилотных технологий в дорожное строительство. Соглашение о сотрудничестве подписали на конференции «Дорожное строительство в России: мосты и искусственные сооружения».

В объединение вошли шесть организаций: «Газпромнефть – Дорожное строительство», ФАУ «РОСДОРНИИ», Российский университет транспорта, ассоциации «Цифровая Эра Транспорта» и «Р.О.С.АСФАЛЬТ», а также рыбинский завод «Дорожных машин».

Партнеры займутся разработкой и запуском цифровых и роботизированных решений, а также подготовкой кадров. Для этого планируют создать тренажеры для дорожной техники и инструменты на базе виртуальной и дополненной реальности.

Генеральный директор «Газпромнефть – Дорожное строительство» Михаил Поздняков отмечает, что беспилотники уже приносят пользу. С их помощью специалисты быстрее собирают и обрабатывают данные при проектировании, точнее следят за ходом работ и сокращают сроки. «В перспективе роботизированные системы могут стать основой умных дорог по всей стране. Подписанное соглашение объединит компетенции и экспертизу производителей техники, разработчиков цифровых систем, научных организаций и специалистов в области дорожного строительства», – говорит он.

По мнению президента Ассоциации производителей асфальтобетонных смесей «Р.О.С.Асфальт» Николая Быстрова, для внедрения высокоавтоматизированной техники в дорожное строительство потребуется актуализация действующих и разработка новых стандартов, формирование актуальных образовательных программ и создание принципиально иной цифровой среды для реализации дорожных проектов.

Как будет устроена такая среда, пояснил президент Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта» Александр Сёмик. По его словам, данные с беспилотных машин – телеметрию, показания датчиков и производственные параметры — планируется собирать и передавать в цифровую платформу контроля укладки дорожной одежды. Это, отметил он, даст объективную оценку качества и эффективности работ и создаст основу для тиражирования таких решений по всей стране.