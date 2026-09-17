ИТ-эксперты разработали карту телеком-решений по итогам 15000+ часов тестирования российского оборудования и ПО

Компания «К2Тех» совместно с группой независимых экспертов из российских ИТ-компаний выпустила обновленную карту телекоммуникационных решений «Будь на связи». В нее вошли результаты 15 000+ часов тестирования, а также пилотных проектов и реальных внедрений в крупнейших компаниях России. Карта включает более 300 решений в сегментах сетевых технологий, унифицированных коммуникаций, информационной безопасности и сервисной поддержки. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Карта телеком-решений систематизирует актуальные продукты и производителей в ключевых сегментах телекома и помогает ИТ-директорам, архитекторам, инженерам и специалистам по информационной безопасности сравнивать решения, оценивать их применимость для пилотирования и внедрения в своих корпоративных сценариях.

В ходе работы над проектом группа технических специалистов провела сравнительный анализ более 1 тыс. современных решений, из которых 300+ наиболее зрелых и отвечающих потребностям рынка продуктов вошли в карту. Помимо этого, эксперты выявляли тренды по ключевым направлениям развития внутри каждого раздела, которые также нашли отражение в карте. Отдельное внимание авторы уделили интеграционным возможностям, совместимости с действующей инфраструктурой, наличию технической поддержки и сценариям миграции.

При анализе решений команда проекта учитывала не только заявленные характеристики продуктов, но их поведение в реальных сценариях эксплуатации. Эксперты смоделировали типовые нагрузки в ИТ-лаборатории, а также систематизировали результаты пилотов и внедрений. В карту добавлены новые производители и функциональные возможности, которые были включены в продукты за прошедший год. Кроме того, расширены разделы, посвященные новым трендам в ИТ-безопасности и защите критической инфраструктуры. Обновленная карта позволяет увидеть рынок целиком, сопоставить классы решений и сформировать более осознанный маршрут для выбора и последующего внедрения технологий.



