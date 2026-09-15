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X-Com устанавливает ИБП для работы установки молекулярно-пучковой эпитаксии в ФТИ им. А.Ф. Иоффе

Системный интегратор X-Com завершил проект по установке источника бесперебойного питания для установки молекулярно-пучковой эпитаксии производства АО «НТО» (Россия) в одной из лабораторий Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе. В качестве аппаратной основы были выбраны ИБП от производителя «Бастион». Об этом CNews сообщили представители X-Com.

«Лаборатория занимается фундаментальными и прикладными исследованиями по изучению свойств полупроводниковых материалов и выращиванию структур, используемых для создания инновационных продуктов в области микроэлектроники и импортозамещения, – сказал Сергей Сорокин, ведущий научный сотрудник ФТИ им А.Ф. Иоффе. – Метод молекулярно-пучковой эпитаксии (МПЭ) позволяет выращивать многослойные структуры с контролем толщины слоев на уровне менее одного мономолекулярного слоя. Типичная скорость роста при МПЭ составляет ~5-10 нанометров в минуту. При условии выращивания структур толщиной в несколько микрометров процесс МПЭ растягивается на многие часы. Для выращивания структур с заданными параметрами критически важным является бесперебойное питание установки МПЭ электроэнергией, так как сбои в питании неизбежно приведут к изменению интенсивностей молекулярных потоков, и, соответственно, к изменению толщин отдельных слоев. Другими словами, ИБП – критически важное оборудование для всей системы».

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«У X-Com богатый опыт работы с научными и образовательными учреждениями, а СКС и кабельная инфраструктура одно из наших сильных направлений. Это был интересный проект, который позволил нам проявить свою экспертизу. Было принято решение использовать российское оборудование марки «Бастион», так как оно наилучшим образом отвечало требованиям заказчика и оптимально подходило под задачи. Работы были проведены по плану и завершены в срок», – сказал Илларион Пронин, руководитель проектов ГК X-Com.

В спектр услуг входила установка ИБП и сопутствующие электромонтажные работы: прокладка и установка электрики, пуско-наладка перед запуском. Кроме того, по истечению срока, через два-три года также планируется замена батарей в ИБП.

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