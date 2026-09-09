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Боятся разбить хрупкое: в августе россияне стали чаще нанимать специалистов для подъема техники, мебели и хрупких грузов

Россияне все чаще делегируют специалистам задачи, которые раньше нередко выполняли самостоятельно: перенести холодильник, поднять мебель без лифта или аккуратно переместить хрупкий груз. Аналитики «Авито Услуг» выяснили, что за август спрос на отдельные услуги грузчиков заметно вырос. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Похоже, времена, когда для переноса тяжелой вещи было достаточно позвать друзей и пообещать им пиццу, постепенно уходят в прошлое. В августе россияне стали чаще обращаться к специалистам за помощью по подъему и переносу вещей. Наиболее заметно вырос интерес к задачам, где важна не только сила, но и аккуратность. Спрос на перенос бытовой техники и хрупких грузов увеличился на 12%, а музыкальных инструментов и мебели — на 11%. То есть грузчика всё чаще приглашают не просто «потаскать коробки», а доверяют ему вещи, которые особенно легко повредить при самостоятельной переноске. Холодильник, стиральная машина или телевизор могут оказаться слишком тяжелыми и неудобными для одного человека, а попытка пронести их по узкому лестничному пролету силами знакомых способна закончиться поврежденной техникой или стеной. С музыкальными инструментами ситуация ещё деликатнее: помимо веса и габаритов, при переносе важно избежать ударов, падений и резких движений. Поэтому в таких случаях специалист становится скорее «страховкой от дорогой ошибки», чем просто дополнительной парой рук.

При этом растет спрос и на ситуации, где главной проблемой становится не вес вещи, а условия, в которых ее приходится переносить. На 10% увеличился спрос на подъем вещей на этаж без лифта. В таких заказах несколько этажей лестницы могут превратить относительно простую доставку в полноценную физическую работу — особенно если речь идет тяжелых предметах.

Еще на 9% вырос спрос на услуги ночных грузчиков. Для клиента это возможность не подстраивать переезд или перевозку под рабочий день: помощь может потребоваться поздним вечером или ночью, например при переезде, после доставки крупной покупки или при работах в коммерческом помещении.

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Грузчикам стали доверять и задачи, которые еще сложнее представить в классическом сценарии переезда. Спрос на перенос промышленного оборудования в августе вырос на 7%. Такие заказы требуют учитывать не только вес и размеры объекта, но и особенности помещения, маршрута перемещения и самого оборудования.

Таким образом, услуги грузчиков постепенно превращаются из «экстренной помощи на переезд» в сервис для повседневных бытовых задач. Причем пользователи всё чаще выбирают специалистов именно там, где самостоятельная экономия на услуге может обернуться гораздо большими затратами — испорченной техникой, поврежденной мебелью или травмой. А рост спроса на перенос хрупких грузов, музыкальных инструментов и бытовой техники показывает: россияне готовы платить не только за физическую силу, но и за возможность спокойно доверить профессионалу то, что особенно не хочется разбить.

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