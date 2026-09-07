«Айnet» разработал сервис для анализа видимости брендов в ответах нейросетей

Диджитал-агентство «Айnet» разработало сервис для анализа GEO-видимости брендов – «Айnet Радар». Инструмент позволяет проверить присутствие бренда в нейровыдаче, сравнить его показатели с другими участниками рынка и определить точки роста для повышения видимости в ИИ-поиске. Об этом CNews сообщили представители «Айnet».

GEO (Generative Engine Optimization) — это оптимизация присутствия брендов в ответах ChatGPT, Gemini, Perplexity и других нейросетей. Для выстраивания GEO-стратегии необходимо анализировать ответы ИИ-систем, частоту и тональность упоминаний бренда, его положение относительно конкурентов, источники, на которые опирается ИИ. При этом результат может различаться в зависимости от запроса, модели и информационного контекста, который система использует для формирования ответа.

«Поисковое поведение пользователей изменилось — и видимость в нейросетях стала отдельным показателем для бизнеса. Теперь можно сформулировать запрос о выборе продукта или услуги и получить готовую рекомендацию от нейросети вместо списка ссылок. В этом случае потенциальный клиент может принять решение, не переходя на страницу продукта. Поэтому компаниям важно понимать, насколько часто они присутствуют в таких ответах и какие факторы влияют на их видимость», — сказал Ярослав Домбровский, руководитель GEO-направления «Айnet».

Сервис «Айnet Радар» автоматизирует процесс мониторинга видимости бренда в нейроответах. Пользователь прописывает интересующие запросы, после чего система проверяет присутствие бренда в ответах нейросетей: поиск услуги или продукта, сравнение решений, выбор поставщика, рекомендации, информационные вопросы. Результаты агрегируются в аналитический отчет: общая оценка GEO-видимости по нейросетям и группам запросов, средняя позиция, сравнение с конкурентами, индекс отставания от лидера, источники формирования видимости, тональность упоминаний , зоны потенциала для улучшения.

Ключевым отличием «Айnet Радар» является наличие уникальных метрик: средняя позиция бренда в ответах нейросети, лидер-индекс (отставание от лидера в нише). Еще одна важная особенность — возможность тонкой настройки съема данных, позволяющей исключить искажения и дающей аналитику в разных разрезах, включая конкретную нишу, продукт или категорию.

«Айnet Радар» также проводит оценку потенциальных точек роста в процентах. Она позволяет определить разрыв между текущей видимостью бренда и результатами конкурентов по отдельным направлениям. Например, компания может хорошо присутствовать в одной категории запросов, но практически отсутствовать в другой.

Сервис учитывает и различия между нейросетями. Один и тот же запрос может давать разные результаты в нескольких нейросетях: в одной системе бренд может занимать высокую позицию, в другой — отсутствовать среди рекомендаций. Поэтому оценка только по одной платформе не дает полной картины присутствия компании в генеративном поиске.

Разработка «Айnet Радар» стала логичным ответом на внутренние потребности агентства. Выяснилось, что большинство предложений, уже представленных на рынке, предоставляет разные данные по одинаковым запросам. На верификацию данных уходило слишком много времени и ресурсов — и было принято решение создать свой контролируемый продукт с четким и понятным механизмом работы.

«Айnet Радар» подходит как для первичного аудита, позволяющего определить исходную позицию бренда в нейровыдаче, так и для регулярного мониторинга и оценки изменений в видимости компании после публикаций, PR-кампаний и других событий в информационном поле. В том числе, бренд может использовать результаты мониторинга для корректировки контентной стратегии.

«При классическом SEO бизнес привык работать с понятной логикой места в выдаче. В ИИ-поиске одной стабильной позиции фактически нет, важно смотреть на присутствие бренда сразу в десятках пользовательских сценариев и находить зоны, где компания системно выпадает из рекомендаций. По сути, у маркетинга появляется новый слой конкурентной аналитики: к трафику, поисковым позициям и другим привычным метрикам добавляется присутствие бренда в ответах ИИ. Мы последовательно развиваем собственные ИТ-сервисы, которые автоматизируют трудоемкие процессы и позволяют специалистам уделять больше времени задачам, требующим экспертизы, мышления и творческого участия», — сказал Руслан Миняжетдинов, основатель и генеральный директор «Айnet».