Разделы

Веб-сервисы Цифровизация
|

«Философт» подключил два жилых комплекса «Нова» к «Мажордому»

Компания «Философт» подключила к платформе «Мажордом» два жилых комплекса пермского девелопера «Нова» — ЖК Nova City и ЖК Space. Проекты были переведены на «Мажордом» с цифровой платформы другой компании. Об этом CNews сообщили представители «Философт».

В подключенных домах уже реализован комплекс сервисов для жителей и управляющей компании. Через приложение можно подавать заявки в аварийно-диспетчерскую службу, получать новости и участвовать в опросах, просматривать камеры видеонаблюдения и архив записей, а также получать и оплачивать квитанции.

В части безопасности и контроля доступа реализованы домофония, СКУД и идентификация по Face ID. Жители могут создавать временные пропуска для посетителей, а въезд автомобилей на территорию осуществляется по распознаванию государственных номеров. Кроме того, подключена диспетчеризация индивидуальных и общедомовых приборов учета.

Для жителей работает брендированное мобильное приложение «НОВА комфорт», через которое доступны подключенные цифровые сервисы жилых комплексов.

Почему виртуализация на базе открытых решений подходит для критической инфраструктуры
Почему виртуализация на базе открытых решений подходит для критической инфраструктуры Импортонезависимость

Сотрудничество планируется расширить уже этой осенью. Третьим объектом станет ЖК «Старт». Подключение дома к «Мажордому» планируется завершить к 1 ноября.

Таким образом, после подключения ЖК «Старт» цифровое решение от «Философт» будет использоваться в трех жилых комплексах «Нова» в Перми.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От хаоса к порядку: преимущества интегрированных платформ управления ИТ-инфраструктурой

Telegram в центре скандала. Американцы подали в суд за использование QR-кодов

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских платформ виртуализации

В России ужесточились требования к криптозащите госсистем. За безопасностью виртуальных сред и облаков сред проследит ФСБ

Обзор: Российские платформы виртуализации 2026

Хакеры крадут криптовалюту через расширения браузера Chrome. Россияне тоже в опасности

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Питомцы-хакеры: как животные обходят защиту умных кормушек

Лучшие планшеты для учебы в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще